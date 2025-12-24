Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
МТС запускает сервис защиты от DDoS-атак для операторов связи и владельцев автономных систем

МТС объявляет о запуске услуги для операторов связи и владельцев автономных систем - высокоскоростного доступа в интернет с интегрированной защитой трафика от DDoS-атак. Использование такой защиты на магистральной сети МТС минимизирует для В2С и В2В пользователей операторов связи риск ухудшения доступа через интернет к защищаемым информационным системам и ресурсам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Защита от DDoS-атак по сервисной модели поможет снизить операционные расходы на сетевую безопасность за счет отказа от инвестиций в дорогостоящее оборудование, лицензии и штат квалифицированных специалистов, необходимых для защиты от DDoS-атак.

Услуга реализована на базе отечественного решения, внесенного в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России и сертифицированного ФСТЭК России.

В рамках сервиса обеспечивается обнаружение и блокировка DDoS-атак различных типов в режиме 24/7. Выделенная команда экспертов кибербезопасности обеспечит корректную настройку правил мониторинга и фильтрации трафика, техническую поддержку и консультирование сотрудников оператора связи. Пользователям услуги будет доступен личный кабинет, в котором они смогут получить полную информацию об отраженных DDoS-атаках, проконтролировать качество оказания услуги и сформировать отчеты по различным аналитическим срезам.

«Аналитические отчеты показывают, что операторы связи и поставщики информационных услуг в третьем квартале 2025 г. вновь оказались на первом месте в качестве целей DDoS-атак, а во втором квартале число атак выросло на 45% год к году. Защита заказчиков от киберугроз становится одним из ключевых приоритетов и конкурентным преимуществом любого бизнеса. МТС предлагает комплексное защищенное решение, которое позволит пользователям за счет защиты IP-транзита сосредоточиться на развитии собственных сетей и сервисов, делегировав задачу по обеспечению киберустойчивости команде МТС», – отметила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.

