Security Vision вошла в число лидеров международного рейтинга SPARK Matrix

Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности, стала одним из лидеров рейтинга SPARK Matrix 2025: Exposure Management, Q4 2025 от QKS Group (ранее Quadrant Knowledge Solutions) — глобальной аналитической и консультационной компании. Матрица SPARK от QKS Group включает подробный анализ динамики мирового рынка, основных тенденций, структуры поставщиков и конкурентной позиции, а также конкурентный анализ и рейтинг вендоров.

Эксперты QKS Group высоко оценили Security Vision VM (Vulnerability Management), VS (Vulnerability Scanner), AM (Asset Management), RM (Risk Management) и SPC (Security Profile Compliance) как комплексное решение, демонстрирующее выдающиеся результаты в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Исследователи пришли к такому заключению, проведя глубокое изучение этих модулей.

Отмечено, что совокупность продуктов Security Vision, объединяющая обнаружение активов (AM), поиск и анализ уязвимостей (VS, VM), автоматизацию харденинга (SPC) и управление рисками (RM), позволяет организациям сократить разрастание специализированных инструментов и оптимизировать управление рисками в различных ИТ- и ОТ-инфраструктурах.

Квадрант SPARK Matrix 2025: Exposure Management, Q4 2025

Эксперты QKS указали на такие преимущества продуктов Security Vision и их синергии, как:

  • Low code/No code-конструкторы для гибкой настройки процессов управления активами, уязвимостями и политиками;
  • широкие возможности интеграции модулей Security Vision со сторонними средствами защиты информации;
  • оценка рисков в бизнес-контексте (приоритизация устранения уязвимостей на основе критичности активов, определяемой VM, и возможностей их эксплуатации, анализируемых VS);
  • кросс-доменная видимость, обеспечиваемая интеграцией VM, VS, AM, RM и SPC, охватывающая ИТ, облачные и промышленные системы, что особенно ценно для критической инфраструктуры;
  • конструктор дашбордов и отчетов, который, используя данные из всех модулей, обеспечивает прозрачность и помогает руководителям и регуляторам получать точную информацию;
  • встроенный ИИ, повышающий эффективность анализа.

«Security Vision демонстрирует стратегическое видение управления уязвимостями, преобразуя информацию об угрозах в систему непрерывной проверки, которая поддерживает оптимизацию безопасности в режиме реального времени. Платформа позволяет организациям преобразовывать сложные сигналы об уязвимостях в приоритетные, защищаемые действия, которые существенно повышают устойчивость. Лидерство Security Vision отражает ее способность объединять прозрачность, проверку и мобилизацию в единую программную дисциплину, которая приводит к измеримому снижению бизнес-рисков», — отметил Суджитсинх Дубал, главный аналитик QKS Group.

«Мы гордимся тем, что вошли в число лидеров такого известного и авторитетного рейтинга, как SPARK Matrix 2025. Это событие стало еще одним подтверждением зрелости и конкурентоспособности решений Security Vision, что особенно важно в контексте планомерной работы нашей компании по выходу на международные рынки. В рамках стратегии международного развития столь высокая оценка QKS Group демонстрирует экспертизу Security Vision потенциальным партнерам и заказчикам не только в России, но и на глобальном уровне», — сказал Роман Душков, директор по международному развитию Security Vision.

