Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Урок «Яндекса» о нейросетях и безопасности собрал 2,5 млн школьников

2,5 млн школьников приняли участие в уроке «Яндекса» о нейросетях и цифровой безопасности на платформе образовательного проекта «Урок цифры». Ученики 1–11 классов познакомились с устройством ИИ-ассистентов и узнали, как эффективно применять их в учебе и повседневной жизни. В пятерку лидеров по числу участников вошли Белгородская и Оренбургская области, Чеченская Республика, Республика Карелия и Свердловская область. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Урок 2025 г. был посвящен эволюции нейросетей и цифровой безопасности. Школьники узнали, как развивались нейросети, какие технологии лежат в основе ИИ-ассистентов и как искусственный интеллект помогает человеку решать разные задачи — от генерации текстов до анализа изображений.

«Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей жизни — он помогает людям в работе, учебе и личных делах. Чтобы пользоваться нейросетями безопасно, важно понимать принципы их устройства, их возможности и ограничения. В уроке этого года мы рассказали детям, чем могут быть полезны ИИ-ассистенты, как научиться грамотно их применять и почему важно помнить, что окончательное решение в любом вопросе всегда остается за человеком», — сказал директор по информационной безопасности в «Яндексе» Александр Каледа.

Применить знания на практике помогал интерактивный тренажер. С его помощью участники в игровой форме развивали собственных ИИ-помощников и обучали их новым навыкам: предсказывать слова в предложениях, решать математические задачи, находить и исправлять ошибки в ответах. В роли наставника во время прохождения урока выступала «Алиса AI» — она комментировала задания и рассказывала о сложном простыми словами. Все участники, прошедшие урок до конца, получили электронные сертификаты.

Отдельный блок урока был посвящен цифровой безопасности. Из него школьники узнали, например, что такое «галлюцинации» нейросети и по каким признакам можно распознать дипфейки — поддельные видео, изображения и аудиозаписи. Также урок напомнил о правилах безопасного поведения в сети и о том, почему важно анализировать и критически воспринимать любую информацию в интернете.

