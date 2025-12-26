Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Компания StormWall запустила новую точку фильтрации в Санкт-Петербурге

Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall запустил новую точку фильтрации в Санкт-Петербурге. Для компании это уже десятый, юбилейный, центр очистки трафика. Благодаря открытию точки фильтрации в Санкт-Петербурге, провайдер защиты сможет отражать DDoS-атаки в России быстрее и эффективнее. Компания StormWall открыла новый центр очистки трафика на базе ЦОД «Цветочная 2» своего партнера Selectel.

Решение об открытии новой точки фильтрации в Санкт-Петербурге появилось не случайно. Компания всегда наращивает мощности там, где они особенно необходимы в данный момент. По данным аналитиков StormWall, по итогам III квартала 2025 г. Россия оказалась на 4 месте в мире по количеству DDoS-атак. Кроме того, объем бот-трафика в России в III квартале 2025 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия стала одним из источников вредоносного бот-трафика, направляемого на отечественные компании (22% от общего объема поступившего вредоносного трафика).

Провайдер принял решение усилить технический арсенал для выполнения ряда важных задач. Прежде всего, это было нужно для наращивания мощности и возможностей решений StormWall, представленных в России – защита от DDoS-атак для сайтов, сетей и сервисов, Антибот и WAF. Также было важно локализовать угрозу – теперь системы фильтрации компании расположены еще ближе к источникам DDoS-атак, и провайдер может отражать их быстрее и эффективнее. Кроме того, была задача сократить издержки клиентов компании в Санкт-Петербурге и предоставить им возможность прямого подключения к системе очистки StormWall.

Помимо этого, открытие новой точки фильтрации было необходимо, чтобы минимизировать риски клиентов, ведь даже при растущих угрозах их инфраструктура окажется отказоустойчивой, а бизнес-процессы будут стабильными. Также компания стремилась предоставить клиентам дополнительные возможности по георезервированию в пределах России. Наконец, запуск нового центра очистки давал возможность увеличить общую пропускную способность сети фильтрации StormWall, которая уже превышает 5 Тбит/с.

«Российский бизнес и госсектор сталкиваются с DDoS-атаками ежедневно, и нам важно предоставлять компаниям защиту, которая работает на опережение. В связи с этим, мы продолжаем развивать инфраструктуру: каждый новый центр очистки - это не просто точка на карте, а реальная возможность блокировать атаки еще качественнее и быстрее, чем прежде», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону»

В «Аэрофлоте» после дерзкой хакерской атаки полетели головы. Уволен главный ИТ-шник

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Троян MacSync получил цифровую подпись, нотариальное заверение и принялся обходить защиту макбуков

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

Усиленные ИИ-системы для разработки поголовно уязвимы по умолчанию

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще