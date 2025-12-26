Компания StormWall запустила новую точку фильтрации в Санкт-Петербурге

Провайдер решений по защите от DDoS-атак StormWall запустил новую точку фильтрации в Санкт-Петербурге. Для компании это уже десятый, юбилейный, центр очистки трафика. Благодаря открытию точки фильтрации в Санкт-Петербурге, провайдер защиты сможет отражать DDoS-атаки в России быстрее и эффективнее. Компания StormWall открыла новый центр очистки трафика на базе ЦОД «Цветочная 2» своего партнера Selectel.

Решение об открытии новой точки фильтрации в Санкт-Петербурге появилось не случайно. Компания всегда наращивает мощности там, где они особенно необходимы в данный момент. По данным аналитиков StormWall, по итогам III квартала 2025 г. Россия оказалась на 4 месте в мире по количеству DDoS-атак. Кроме того, объем бот-трафика в России в III квартале 2025 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия стала одним из источников вредоносного бот-трафика, направляемого на отечественные компании (22% от общего объема поступившего вредоносного трафика).

Провайдер принял решение усилить технический арсенал для выполнения ряда важных задач. Прежде всего, это было нужно для наращивания мощности и возможностей решений StormWall, представленных в России – защита от DDoS-атак для сайтов, сетей и сервисов, Антибот и WAF. Также было важно локализовать угрозу – теперь системы фильтрации компании расположены еще ближе к источникам DDoS-атак, и провайдер может отражать их быстрее и эффективнее. Кроме того, была задача сократить издержки клиентов компании в Санкт-Петербурге и предоставить им возможность прямого подключения к системе очистки StormWall.

Помимо этого, открытие новой точки фильтрации было необходимо, чтобы минимизировать риски клиентов, ведь даже при растущих угрозах их инфраструктура окажется отказоустойчивой, а бизнес-процессы будут стабильными. Также компания стремилась предоставить клиентам дополнительные возможности по георезервированию в пределах России. Наконец, запуск нового центра очистки давал возможность увеличить общую пропускную способность сети фильтрации StormWall, которая уже превышает 5 Тбит/с.

«Российский бизнес и госсектор сталкиваются с DDoS-атаками ежедневно, и нам важно предоставлять компаниям защиту, которая работает на опережение. В связи с этим, мы продолжаем развивать инфраструктуру: каждый новый центр очистки - это не просто точка на карте, а реальная возможность блокировать атаки еще качественнее и быстрее, чем прежде», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.