«ЭРА-ГЛОНАСС» передала более 4 тыс. аварийных вызовов за новогодние праздники

Система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» за новогодние праздники 2026 г. передала 4,2 тыс. вызовов при ДТП, это на 36% выше показателей 2025 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Больше всего сообщений в экстренные службы через «ЭРА-ГЛОНАСС» от автомобилистов передано с территории Центрального федерального округа, на втором и третьем местах – Северо-западный и Южный федеральные округа. Одним из факторов роста количества вызовов связано со рекордными снегопадами.

«Более 3,5 тыс. аварийных вызовов за прошедшие новогодние праздники поступили при автоматическом срабатывании кнопок SOS в автомобилях – при тяжелых ДТП и в ситуациях, когда водители или пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь. Это подтверждает эффективность госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности миллионов водителей и пассажиров, снижении смертности при ДТП и достижении национальных целей, определенных Президентом России до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

На сегодняшний день к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено более 13 млн автомобилей, а за все время работы система передала спасателям свыше 542 тыс. вызовов, в среднем за 19 секунд на каждое сообщение. При ДТП с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» экстренные службы получают координаты автомобилей и быстрее прибывают на помощь.

