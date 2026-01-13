Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Безопасность Новости поставщиков
«Гарда» в три раза увеличила скорость сканирования больших баз данных

«Гарда» выпустила крупное обновление системы маскирования данных «Гарда Data Masking». В новой версии повышена скорость сканирования и обработки чувствительных данных в крупных промышленных СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

«Гарда Data Masking» (ранее «Гарда Маскирование») – система для создания обезличенных копий баз данных без рисков утечек конфиденциальной информации при передаче третьим лицам, обеспечивает выполнение требований регуляторов по защите персональных данных.

Тестирование подтвердило, что средняя скорость сканирования для базы данных Oracle возросла в 2,8 раза, а для PostgreSQL – до 20 раз. При этом продукт не требует увеличения вычислительных ресурсов или радикального изменения инфраструктуры, что позволяет выполнять требования регуляторов по защите данных быстрее и без дополнительных затрат.

Крупные организации, такие как банки, ритейл или госсектор, работают с многотерабайтными базами данных, где поиск чувствительных данных может выполняться долго. Ускорение сканирования и обработки данных в промышленных СУБД сокращает время обслуживания и периоды ограничений на операции, и облегчает внедрение DevSecOps-подхода.

Ускоренное сканирование позволяет регулярно обновлять карту расположения персональных данных. Кроме того, безопасные копии баз можно быстрее подготовить для тестовых и UAT-сред.

«Мы выстраиваем процесс разработки продукта таким образом, чтобы выполнять основное требование заказчиков: обеспечить ускоренную обработку чувствительных данных без создания дополнительной нагрузки на продуктивные системы, – сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных компании «Гарда». – При росте объемов данных производительность сохраняется. Заказчики поддерживают рабочий процесс и не сталкиваются с техническими ограничениями, которые мешают выполнению требований безопасности».

