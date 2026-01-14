ALD Pro и «Сакура»: интеграция для защиты корпоративных данных от утечек

«Группа Астра» и «ИТ-Экспертиза» объявили о выпуске сертификата совместимости службы каталога ALD Pro и программного комплекса «Сакура 3». Интеграция решений позволяет заказчикам реализовать концепцию нулевого доверия (Zero Trust Network Access) и создать доверенную среду для удаленной работы сотрудников, минимизируя риски утечки конфиденциальных данных и несанкционированного доступа.

Совместное решение ориентировано на организации с повышенными требованиями к информационной безопасности: государственный сектор, финансовые учреждения, энергетику и промышленность, телекоммуникационные компании и медицинские организации. Интеграция обеспечивает соответствие требованиям ФЗ-152, PCI DSS и других регуляторных стандартов, а также позволяет защитить промышленные системы автоматизации (SCADA) от киберугроз.

Для получения информации о пользователях и их группах, ПК ИБ «Сакура» подключается к каталогу ALD Pro от имени сервисной учетной записи. Связь осуществляется по защищенному протоколу LDAP(S). Авторизация в «Сакура» происходит автоматически и основывается на принадлежности пользователя к той или иной группе в ALD Pro с соответствующим уровнем доступа к корпоративной структуре. Изменения учетных записей пользователей в каталоге ALD Pro — смена полномочий, увольнение сотрудника — мгновенно отражаются в настройках доступа комплекса «Сакура», исключая ручное администрирование и обеспечивая единообразие и актуальность политик безопасности на всех контролируемых удаленных рабочих местах.

«Предлагаемое комплексное решение позволяет эффективно реализовать концепцию нулевого доверия и значительно снизить риски информационной безопасности при удаленной работе сотрудников. Мы считаем, что совместная работа двух решений будет особенно полезна организациям, которые предъявляют повышенные требования к безопасности», — сказал Максим Ефремов, руководитель направления информационной безопасности компании «ИТ-Экспертиза».

«Интеграция ALD Pro с комплексом «Сакура» демонстрирует, как российские решения корпоративного класса могут эффективно работать вместе, обеспечивая заказчикам технологическую независимость без компромиссов в вопросах функциональности и безопасности. Совместимость наших продуктов открывает новые возможности для построения защищенной ИТ-инфраструктуры в организациях любого масштаба», — отметил Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

Служба каталога ALD Pro — это импортонезависимый аналог Active Directory, который разрабатывается с 2021 г. на базе компонентов с открытым исходным кодом. В основе продукта лежит служба каталога FreeIPA, обеспечивающая полную поддержку нативных механизмов безопасности Linux, а система групповых политик реализована за счет интеграции с одной из ведущих платформ управления конфигурациями — SaltStack. Компания уделяет особое внимание безопасности. ALD Pro — служба каталога, сертифицированная ФСТЭК России по второму уровню доверия.

«Сакура» – программный комплекс информационной безопасности для мониторинга и активного контроля удалённых рабочих мест. Сакура помогает реализовать двухфакторную аутентификацию, контролировать доступ пользователей к корпоративным ресурсам, осуществлять мониторинг действий сотрудника на рабочем месте, определять угрозы безопасности и реагировать на них.