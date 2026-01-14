MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN

Российский разработчик решений для многофакторной аутентификации MFASoft и системный интегратор TS Solution, специализирующийся на внедрении комплексных решений защиты, включая технологии отечественных и зарубежных вендоров, эксперт по внедрению и сопровождению решений Check Point, подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и решения для защищенного удаленного доступа Check Point Remote Access VPN. По результатам совместных испытаний стороны выпустили сертификат технологической совместимости. Об этом CNews сообщили представители MFASoft.

Check Point Remote Access VPN – это решение для безопасного удаленного доступа пользователей к корпоративным сетям и ресурсам. Оно позволяет организовать защищенное подключение сотрудников, подрядчиков и партнеров из любых мест с использованием проверенных протоколов виртуальных частных сетей, таких, как SSL (Secure Sockets Layer) и IPsec (IP Security).

Сервер удаленного доступа встроен во все межсетевые экраны Check Point. Также в состав решения входят клиентские приложения для настольных операционных систем, мобильные приложения, а также веб-порталы удаленного доступа. Решение отличается высокой масштабируемостью, централизованным управлением политиками безопасности и широкими возможностями интеграции с внешними системами аутентификации, что делает его пригодным для использования в крупных и распределенных инфраструктурах.

Во многих российских организациях внедрены технологии Check Point, и на протяжении многих лет в них сделаны значительные инвестиции. В этих условиях для заказчиков особенно важно сохранить уже развернутые решения, и при этом привести уровень защиты удаленного доступа в соответствие с текущими реалиями за счет современных механизмов многофакторной аутентификации и централизованного управления учетными данными.

Компании MFASoft и TS Solution провели совместное тестирование, чтобы подтвердить корректную и стабильную работу программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server в связке с Check Point Remote Access VPN. По итогам испытаний была подтверждена возможность использования SAS в качестве внешней системы аутентификации для V*N-доступа, что позволяет повысить уровень защищенности и снизить риски компрометации учетных данных.

«Мы стремимся обеспечить совместимость нашего продукта не только с отечественными решениями или продуктами с открытым исходным кодом, но и с иностранными коммерческими платформами, которые продолжают активно использоваться в инфраструктурах заказчиков. Неоценимую помощь в этом нам всегда оказывает наш интегратор – компания TS Solution», – отметил Михаил Рожнов, технический директор MFASoft.

Технический директор компании TS Solution Евгений Ольков: «ИТ-ландшафт наших заказчиков очень разнообразен, и существенную долю занимают технологии Check Point. Совместимость с Check Point – важное требование к продуктам наших вендоров. И надо сказать, что SAS успешно прошел эту проверку. Теперь благодаря подтвержденной совместимости снижается риск при внедрениях и упрощается сопровождение решений в продуктивной среде».