R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева

R-Style Softlab реализовала проект по внедрению системы контроля и управления доступом (СКУД) в Калужском филиале Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева. Проект был полностью выполнен и введён в эксплуатацию за три месяца.

Решение развернуто на пяти крупных объектах филиала, формирующих единый кампус университета, включая учебные и жилые корпуса. Система обеспечивает автоматизированный и контролируемый пропускной режим на объектах с высокой ежедневной проходимостью около 2 тыс. человек в день.

Ключевой особенностью проекта стало использование банковских карт Россельхозбанка в качестве основного идентификатора доступа. Проход на объекты осуществляется по картам платёжной системы «Мир» с нефинансовым приложением, в котором хранится уникальный идентификатор, формируемый банком-партнёром. Такой подход позволяет использовать уже имеющиеся у студентов и сотрудников банковские карты, отказаться от отдельных пропусков и упростить управление доступом в масштабах кампуса.

Архитектура решения рассчитана на интенсивные потоки людей и большое количество пользователей. Система обеспечивает защищённую обработку данных, контроль и сохранность прав доступа даже при временных сбоях связи, а также может служить основой для дальнейшей интеграции с внутренними информационными системами образовательного учреждения.

Проект реализован R-Style Softlab в формате единой экосистемы – от поставки оборудования и сетевой инфраструктуры до монтажа, настройки и запуска программного обеспечения. Такой подход позволил обеспечить согласованную работу всех компонентов и выполнить масштабное внедрение без остановки учебного процесса.

Светлана Дмитриевна, директор Калужского филиала ФГБОУ ВО «РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева», сказала: «Для нас было важно, чтобы решение заработало быстро и без сложностей для пользователей. Несмотря на масштаб проекта, вся система была внедрена профессионально и быстро, и уже через три месяца полноценно работает на всех объектах. Мы не первый раз сотрудничаем с R-Style Softlab и видим, что команда умеет запускать сложные инфраструктурные решения в сжатые сроки».

Елена Тихомирова, руководитель проекта R-Style Softlab, отметила: «Мы не впервые реализуем проекты по внедрению СКУД для крупных учебных заведений, поэтому даже при значительном масштабе работ все процессы были заранее выстроены и отработаны на практике. Это позволило выполнить внедрение в сжатые сроки и обеспечить стабильную работу системы сразу после запуска».

Реализованное решение спроектировано с учётом дальнейшего развития. В 2026 г. планируется расширение инфраструктуры за счёт организации структурированной кабельной системы, что позволит усилить внутреннюю связанность объектов и создать основу для дальнейшего цифрового развития кампуса.

