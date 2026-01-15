«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0

«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакция «К») 12.10.4.877 и Dallas Lock 8.0 (редакция «С») 12.10.6.877 успешно прошли испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

В обновленных версиях СЗИ Dallas Lock 8.0 реализованы дополнительные механизмы, направленные на повышение стабильности и отказоустойчивости изделия, а также улучшение пользовательского опыта. Версии поддерживают ОС Windows Server 2025 (Standard, Datacenter).

Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур), которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент». Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том числе содержащейся в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) для обеспечения первого уровня защищенности ПДн, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности включительно, при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории значимости включительно, а также для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно, в том числе содержащейся в АС до класса защищенности 1Б включительно.