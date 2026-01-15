Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8.0

«Конфидент» выпустил новые сертифицированные версии СЗИ Dallas Lock 8. Система защиты информации Dallas Lock 8.0 (редакция «К») 12.10.4.877 и Dallas Lock 8.0 (редакция «С») 12.10.6.877 успешно прошли испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

В обновленных версиях СЗИ Dallas Lock 8.0 реализованы дополнительные механизмы, направленные на повышение стабильности и отказоустойчивости изделия, а также улучшение пользовательского опыта. Версии поддерживают ОС Windows Server 2025 (Standard, Datacenter).

Dallas Lock 8.0 — сертифицированная система защиты информации накладного типа для автономных и сетевых АРМ (применима для сложных сетевых инфраструктур), которая является флагманским решением в продуктовой линейке ЦЗИ ООО «Конфидент». Предназначена для защиты конфиденциальной информации (редакции «К» и «С»), в том числе содержащейся в автоматизированных системах (АС) до класса защищенности 1Г включительно, в государственных информационных системах (ГИС) до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) для обеспечения первого уровня защищенности ПДн, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) до первого класса защищенности включительно, при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до первой категории значимости включительно, а также для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну (редакция «С») до уровня «совершенно секретно» включительно, в том числе содержащейся в АС до класса защищенности 1Б включительно.

