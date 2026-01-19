Positive Education создал тренажер для комплексного обучения специалистов по ИБ

Интеграция
Positive Education, центр обучения Positive Technologies, представил тренажер для автономного обучения специалистов по кибербезопасности PT Education Technology Laboratory (PT EdTechLab). Он поможет на практике понять, как действуют киберпреступники, и освоить технологии защиты от атак, в том числе реализуемых APT-группировками. Тренажер включен в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В основе PT EdTechLab двадцатилетняя экспертиза Positive Technologies, что обеспечивает комплексное развитие актуальных навыков в сфере ИБ. Обучение на тренажере — это решение реальных задач, с применением результативных инструментов с экспертной оценкой действий. При этом все действия пользователя автоматически сопровождаются экспертной оценкой. Тренажер базируется на концепции автономного обучения: развивать компетенции можно в любое удобное время без участия преподавателя.

«Тактики и техники злоумышленников эволюционируют, становятся сложнее и изощреннее. Чтобы команды ИБ могли результативно противостоять атакам киберпреступников, необходимо не только использовать современные технологии и инструменты, но и развивать навыки специалистов, чтобы они могли остановить злоумышленника до того, как он нанесет непоправимый ущерб компании— сказал Макар Ляхнов, руководитель продукта PT EdTechLab, Positive Education. — Зачастую компании, особенно крупные, нуждаются в постоянном повышении компетенций всей команды ИБ без длительных простоев в работе. В ответ на этот запрос мы разработали образовательный продукт, заточенный на непрерывное повышение навыков и автономную подготовку специалистов в сфере кибербезопасности».

Тренажер PT EdTechLab предназначен для подготовки начинающих и действующих аналитиков SOC, экспертов по наступательной безопасности и других специалистов в области ИБ. Он позволяет освоить навыки анализа, расследования и реагирования на кибератаки, с опорой на экспертизу по наступательной безопасности, которая подразумевает изучение самых актуальных тактик, техник и инструментов злоумышленников.

Пользователям PT EdTechLab доступны задания пяти различных уровней сложности. Новички с базовыми знаниями в области ИТ смогут обучаться на заданиях минимальной сложности. Подготовка более продвинутых специалистов включает работу со сложными атаками, моделирующими действия APT-группировок. Модульная архитектура PT EdTechLab позволяет адаптировать тренажер к уровню экспертизы пользователей и к задачам бизнеса.

