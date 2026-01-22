Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Отечественный ИИ поможет находить пропавших без вести в Ставропольском крае

Искусственный интеллект, разработанный компанией NtechLab, поможет найти находящихся в розыске лиц или пропавших людей в Невинномысске (Ставропольский край). Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Система видеоаналитики FindFace Multi работает в составе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Алгоритм анализирует видеопоток с камер, установленных на главных улицах, в скверах и парках города. ИИ за доли секунды может найти разыскиваемого человека. Точность распознавания составляет более 99,9%.

«Внедрение видеоаналитики в безопасный контур региона поможет правоохранителям Невинномысска быстрее находить преступников, а также без вести пропавших жителей, в том числе детей. Более того, наша нейросеть позитивно скажется и на повышении уровня комфорта и безопасности всего Ставропольского края. Решения NtechLab уже используются в Кисловодске, мы также прорабатываем внедрение искусственного интеллекта и в других городах Ставропольского края», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Также ведется проработка внедрения в Невинномысске ИИ в сфере ЖКХ.

Аналогичные решения NtechLab уже применяются в крупнейших российских городах, в том числе в Краснодарском крае, Самарской области, а также в ЯНАО и Кабардино-Балкарии. Так, например, в 2025 г. с помощью видеоаналитики NtechLab в Новосибирске удалось найти более 120 потерявшихся детей.

