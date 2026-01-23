ИИ меняет правила игры: как дипфейки ломают банковскую аутентификацию

Финансовый сектор оказался в эпицентре технологического парадокса. С одной стороны, цифровой банкинг и мобильные сервисы обеспечили клиентам беспрецедентное удобство. С другой, именно эти каналы стали основной поверхностью атаки для нового поколения мошенничества, в котором искусственный интеллект используется не для взлома инфраструктуры, а для обхода доверия. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

По данным аналитических обзоров, 87% специалистов по безопасности заявляют, что за последний год столкнулись с кибератаками с использованием ИИ. При этом 76% организаций признают, что не обладают достаточной защитой от таких сценариев. Особенно тревожной тенденцией стал взрывной рост дипфейков: с 500 тыс. файлов в 2023 г. до прогнозируемых 8 млн в 2025 г., а количество мошеннических атак с их использованием за 2023 г. выросло более чем на 3000%.

Классическая модель киберугроз предполагала эксплуатацию уязвимостей: подбор паролей, фишинг, компрометацию серверов. Однако современное мошенничество сместилось в иную плоскость. Атаки все чаще нацелены не на инфраструктуру, а на процессы идентификации и аутентификации — IDV и KYC, лежащие в основе цифрового банкинга.

Используя генеративно-состязательные сети и инструменты синтетических медиа, злоумышленники подменяют видеопоток, внедряют виртуальные камеры, обходят проверки «живости» и создают убедительные голосовые и визуальные клоны. Для этого зачастую достаточно нескольких секунд аудиозаписи или изображений из открытых источников. По оценкам исследователей, около 95% дипфейковых видеоматериалов создаются с использованием общедоступных open-source-инструментов, что резко снижает порог входа для преступников. Результат — атаки, при которых системы аутентификации формально отрабатывают корректно, но используются в интересах злоумышленников.

Анализ отраслевой статистики показывает, что криптовалютный сектор стал ключевой мишенью дипфейк-мошенничества: на него приходится до 88% выявленных случаев в 2023 г. Рост атак здесь превысил 650% за два года. Причины очевидны: необратимость транзакций, глобальный охват платформ и упрощенные процедуры удаленной идентификации.

По словам Константина Мельникова, руководителя департамента специальных сервисов Infosecurity «Софтлайн Решения» (ГК Softline), традиционный финтех также демонстрирует резкий рост инцидентов: в 2023 г. количество атак с применением дипфейков увеличилось примерно на 700%, а в банковском секторе — более чем на 250% за период 2023-2024 гг. Характерным примером стал кейс 2024 г., когда в ходе поддельной видеоконференции сотрудники международной компании перевели $25 млн, считая, что получают указания от топ-менеджмента.

Ключевым усилителем этих атак стала эволюция социальной инженерии. Если ранее доминировали сценарии давления и запугивания, то теперь мошенники действуют тоньше. Вишинг и смишинг используются для выстраивания доверия, а не для прямого принуждения. По данным национальных омбудсменов, количество жалоб на цифровое банковское мошенничество выросло на 73% за год, при этом основная часть атак связана с манипуляцией аутентификационными данными клиентов.

Особую роль играют трансграничные сценарии: поддельные локальные номера, звонки из юрисдикций с низким надзором, временные разрывы между регионами. В таких условиях SMS-коды, push-уведомления и email-подтверждения становятся не защитой, а инструментом атаки.

Многофакторная аутентификация долгое время считалась «золотым стандартом» безопасности. Однако практика показывает, что при компрометации сессии, устройства или психологическом воздействии на пользователя дополнительные факторы не выполняют защитной функции. Отчеты фиксируют рост атак на биометрические компоненты MFA — обход проверки «живости», использование поддельных документов, перехват cookie-сессий. В 2024 г. эксперты отмечали резкое увеличение атак, при которых злоумышленник получает доступ к активной сессии без повторной аутентификации, фактически нивелируя 2FA.

Финансовые последствия атак на аутентификацию достигают рекордных значений. Средняя стоимость утечки данных в финансовом секторе в 2025 г. оценивается в $6,08 млн на инцидент, самый высокий показатель среди отраслей. Совокупный ущерб от мошенничества с использованием ИИ, по прогнозам, вырастет с $12,3 млрд в 2023 г. до $40 млрд к 2027 г.

Однако не менее значим нематериальный ущерб. Потеря доверия клиентов, репутационные риски, рост регуляторного давления и даже «рыночное заражение», приводящее к падению акций и оттоку депозитов, делают проблему аутентификации системной, а не сугубо технологической. Ответом финансовых институтов становится отказ от статичных схем идентификации в пользу адаптивной, риск-ориентированной аутентификации. В центре внимания — поведенческая аналитика, сессионный анализ, мультимодальная биометрия и многоуровневые сценарии подтверждения операций.

Примеры национальных антифрод-центров в Казахстане, развитие биометрических платформ в России и масштабные проекты по защите мобильной связи в Узбекистане демонстрируют движение к экосистемной модели, где банки, регуляторы и телеком-операторы работают совместно. Одновременно растет роль международных стандартов, таких как ISO 37003 для управления мошенническими рисками и ISO 20022 для расширенного анализа транзакционных данных.

Анализ показывает, что эпоха «единого метода аутентификации» завершилась. В условиях дипфейков, продвинутой социальной инженерии и трансграничных операций безопасность перестает быть точкой входа и превращается в непрерывный процесс. Финансовые организации, выстраивающие многоуровневую архитектуру, получают ключевое конкурентное преимущество — устойчивость. В мире, где лицо и голос больше не гарантируют подлинность, именно она становится основой доверия к цифровым финансовым сервисам.