Решение F6 Managed XDR получило государственную сертификацию в Белоруссии

Компания F6 объявляет о завершении процесса оценки соответствия решения F6 Managed XDR требованиям Технического регламента Белоруссии и получении сертификата соответствия, выданного Оперативно-аналитическим Центром при Президенте Белоруссии. Учитывая растущий уровень киберугроз в Беларуси, ожидается, что флагманское решение F6 в 2026 г будет востребовано как частным бизнесом, так и госкомпаниями. Об этом CNews сообщили представители F6.

Исследования проводила Лаборатория ООО «ИТТАС» по согласованной с Оперативно-аналитическим Центром методике испытаний. В рамках процедуры были исследованы ключевые модули системы и процессы анализа угроз, а также проверена пригодность решения для использования в инфраструктуре заказчиков, предъявляющих повышенные требования к ИБ-защите. Сертификат зарегистрирован под номером BY/112.02.02.TP027.036.01.02423 от 15 января 2026 г.

Флагманское решение F6 Managed XDR — это система проактивного поиска, обнаружения и защиты от сложных и неизвестных киберугроз. Решение ориентировано на выявление атак, которые обходят традиционные средства защиты, и обеспечивает контроль как внутри защищенного периметра, так и за его пределами.

Managed XDR приоритизирует инциденты, изолирует зараженные хосты, блокирует спам, фишинг, вредоносные письма, освобождая ИБ-команду от рутины благодаря использованию передовых технологий машинного обучения и данных из системы киберразведки F6 Threat Intelligence.

Решение противостоит целевым и многоэтапным атакам, в том числе с использованием программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионского ПО и бэкдоров, вредоносных скриптов, что актуально для компаний и госучреждений в Белоруссии на фоне роста киберугроз.

В 2025 г. аналитики Threat Intelligence компании F6 фиксировали активность восьми прогосударственных APT-групп, атакующих белорусские организации. В тематических Telegram-каналах и на андеграундных форумах обнаружены 10 ранее не опубликованных украденных баз данных белорусских компаний. Суммарно утечки содержали более 232 тыс. строк с данными записей пользователей из Белоруссии.

«Получение сертификации в Республике Беларусь — важный шаг в развитии продукта и подтверждение его надежности и практической ценности, — отметил Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз, компании F6. — Учитывая растущее количество киберугроз в Республике Беларусь, использование F6 Managed XDR — показатель зрелости компаний. F6 Managed XDR позволяет вернуть инвестиции в информационную безопасность за счет снижения киберрисков и издержек благодаря предотвращению атак, а также повысить уровень зрелости ИБ-процессов, усиливая экспертизу команды».