Специалисты ГК «ИнфоТеКС» провели исследование уязвимости систем квантового распределения ключей

Специалистами инженерно-квантовой лаборатории ООО «СФБ Лаб» (входит в ГК «ИнфоТеКС») совместно с Центром Квантовых Технологий МГУ имени М.В. Ломоносова была впервые проанализирована уязвимость систем квантового распределения ключей (КРК), использующих распространенный протокол Decoy State. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Некоторые атаки на системы КРК приводят к изменению свойств передаваемых оптических сигналов. Так, например, атака с лазерным повреждением позволяет нарушителю увеличить их интенсивность и вывести систему из квазиоднофотонного режима. Ранее считалось, что воспользоваться данной уязвимостью для выявления информации о передаваемых битах нарушитель может лишь при обладании такими техническими ресурсами, как долгосрочная квантовая память и неразрушающие измерения числа фотонов. Данные технологии на сегодняшний день находятся на зачаточном уровне. Из-за этого атаки, эксплуатирующие описанную уязвимость, считались нереализуемыми. В представленной работе авторы показали, что при определенных условиях нарушитель способен воспользоваться данной уязвимостью, применяя существующую элементную базу. Этого можно достичь при помощи так называемых безошибочных измерений, различные схемы которых представлены в работе. Также авторы рассмотрели механизмы защиты от атак данного типа и выделили условия, при которых систему можно считать защищенной.

«Повреждение аппаратуры передатчика КРК может привести к росту интенсивности излучения в несколько раз. Мы показали, что при определенных условиях нарушитель способен получить полную информацию о ключе, пользуясь лишь своим экземпляром приемника системы КРК, работающем в режиме безошибочных измерений. Но для этого ему потребуется увеличить интенсивность легитимного излучения в 10 или даже в 100 раз», – сказал Иван Сущев, ведущий специалист инженерно-квантовой лаборатории ООО «СФБ Лаб», аспирант Центра Квантовых Технологий МГУ.

По мнению авторов, представленная работа подчеркивает важность использования надлежащих мер защиты от атак с лазерным повреждением. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку и внедрение таких средств.

