«Т1 Интеграция» подтвердила готовность Kaspersky NGFW к внедрению в инфраструктуры заказчиков

Специалисты «Т1 Интеграция» провели расширенное тестирование Kaspersky NGFW в виртуальном исполнении, межсетевого экрана нового поколения «Лаборатории Касперского», направленное на оценку функциональной зрелости решения. В рамках работ были проанализированы показатели производительности и подтверждена готовность продукта к внедрению в инфраструктуры заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Т1».

В ходе тестирования специалисты «Т1 Интеграция» изучили возможности NGFW в двух методических плоскостях: по стандартам вендора, подтверждающим базовые функции решения, и по внутренней методике «Т1 Интеграция», включающей наиболее востребованные сценарии применения в корпоративных и отраслевых проектах. Проверка охватила работу централизованного управления, sandbox, ведение и анализ логов, интеграцию с AAA-серверами и ключевыми инфраструктурными сервисами. Трафик моделировался в формате EMIX, максимально приближенном к профилю реальных продуктивных систем.

Ключевыми критериями проверки стали стабильность работы, производительность и простота развертывания. На виртуальном стенде NGFW стабильно обрабатывал 5 тыс. правил без признаков деградации производительности — это заметно превосходит результаты ряда альтернативных решений. Проверка корректности обработки сетевых атак и аномалий трафика подтвердила заявленную функциональность.

По итогам испытаний специалисты «Т1 Интеграция» сформулировали рекомендации по развитию продукта. В процессе тестирования существенную роль сыграла техническая поддержка «Лаборатории Касперского», оперативно обеспечившая сопровождение развертывания и настройку всех необходимых модулей.

«Отечественные средства сетевой безопасности в виртуальном исполнении, как правило, не вызывают серьезных нареканий у потребителя. В ИБ-среде сейчас очень актуален запрос на отечественные отказоустойчивые высокопроизводительные программно-аппаратные средства сетевой безопасности. Интересно было бы пропилотировать 6-9 месяцев кластер Kaspersky NGFW в программно-аппаратном исполнении на тестовой инфраструктуре, приближенной к реальности», — сказал Алексей Кубарев, старший бизнес-партнер по информационной безопасности «Т1 Интеграции» и «Т1 Облако».

«Мы продолжаем совершенствовать Kaspersky NGFW и расширять его возможности, поэтому нам важно получать независимую оценку его способностей. В ходе проверки, проведенной «Т1 Интеграция», наш межсетевой экран нового поколения продемонстрировал высокий уровень производительности и безопасности, тем самым подтвердив свою эффективность для крупных компаний с сетевой инфраструктурой любой сложности и нагруженности», — сказал Дмитрий Головко, старший менеджер продукта Kaspersky NGFW.

