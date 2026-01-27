Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Сервис PAM «Контур.Эгиды» стал отказоустойчивым

Компания «Контур» представила обновления сервиса для контроля над привилегированными пользователями PAM от «Контур.Эгиды». Новинки помогают пользователям обеспечить стабильную работу сервиса и контролировать входы по разным протоколам.

Главное обновление — отказоустойчивая версия. PAM обеспечивает бесперебойную работу сервисов, даже если основной сервер недоступен из‑за сбоев или перегрузки. Это важно для компаний, где любая остановка информационной системы может привести к финансовым потерям или замедлению бизнес-процессов.

В отказоустойчивой версии PAM используется кластер из трёх нод (устройств), каждая из которых находится в состоянии готовности к обработке запросов. Система работает в режиме active/active: любой запрос может быть направлен на любую из трёх нод, а результат его обработки синхронно передается всем участникам кластера (устройствам). Так обеспечивается полная согласованность данных и непрерывность работы сервиса даже при выходе одной или нескольких нод из строя.

Такая архитектура гарантирует высокую доступность сервисов PAM, минимизирует время простоя и исключает потерю данных при сбоях.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop, сказал: «В новой версии можно также контролировать действия пользователей при работе с веб-приложениями. Это позволяет компаниям централизованно регулировать права доступа к корпоративным облачным и веб-ресурсам, предотвращать несанкционированные действия сотрудников или утечки данных. На данный момент при работе с веб-приложениями доступны настройка прав доступа, текстовое логирование действий и видеологирование сессий. В будущем планируется добавить дополнительные функции, которые помогут компаниям еще эффективнее защищать данные и анализировать активность пользователей».

Информационная безопасность от «Контура» представлена системой Staffcop и комплексом сервисов «Контур.Эгида». Staffcop — решение для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности и мониторинга действий сотрудников. «Контур.Эгида» включает сервисы MFA, PAM, корпоративный VPN, а также услуги по аудиту ИБ и анализу защищенности компаний, формируя набор инструментов для защиты корпоративных данных.

