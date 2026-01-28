Исследование Mail: россияне знают, что такое персональные данные, но не защищают их должным образом

«Почта» Mail совместно с Hi-Tech Mail провели исследование, посвященное цифровой безопасности. Результаты опроса показали, что большинство респондентов понимают, что относится к персональным данным, однако в вопросах практической защиты по-прежнему остаётся немало пробелов. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Почти каждый второй опрошенный (49%) понимает под персональными данными информацию, позволяющую идентифицировать человека. Каждый третий (36%) уверен, что к персональным данным относится любая информация. 14% ограничиваются данными из официальных документов, а 1% затрудняются с ответом.

При ответе на вопрос, какие сведения относятся к персональным данным, опрошенные назвали называли ФИО (17%), номер телефона (15%) и электронную почту (11%). Логин и пароль выбрали 6% опрошенных. Большинство респондентов (51%) чаще всего отмечают сразу все предложенные варианты.

Оценивая собственный уровень знаний в области защиты персональных данных, только 14% респондентов уверены в своих знаниях безопасности. Скорее достаточным его считают 44%. При этом 32% полагают, что их знаний скорее недостаточно, а 10% прямо заявили о нехватке компетенций.

С утечками персональных данных сталкивался примерно каждый второй участник (45%) исследования. 32% не сталкивались с подобными ситуациями вовсе, а 23% не уверены, были ли их данные скомпрометированы.

«Защита персональных данных — это не только вопрос технологий, но и важный шаг к сохранению личной безопасности и доверия в цифровой среде. Чем активнее мы пользуемся онлайн-сервисами, тем ваше ценность информации о нас и тем больше ответственность за ее осознанное использование, регулярное обновление мер защиты и внимательное отношение к тому, кому и какие данные мы передаем», — сказал директор по продукту Mail Сергей Прокудин.

Большинство пользователей осознают важность уникальных паролей: 72% заявили, что используют разные пароли для разных сервисов, еще 19% делают это иногда. При этом 4% используют один и тот же пароль, а 5% никогда об этом не задумывались.

Регулярно обновляют пароли чуть больше четверти респондентов (26%). 39% делают это редко, 27% — только при подозрении на взлом, а 8% признались, что никогда не меняют пароли.

Более половины опрошенных (54%) проверяют сайты перед вводом персональных данных, каждый четвертый (25%) делает это время от времени. При этом каждый десятый (9%) не проверяет сайты вовсе, а 13% не знают, как это сделать.

Среди наиболее популярных мер защиты пользователи назвали ограничение личной информации в социальных сетях (27%), осторожность при переходе по ссылкам (26%), двухфакторную аутентификацию (23%) и антивирусные программы (22%). Лишь 1% опрошенных не используют никаких мер защиты.

Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. Всего опрошено 4 тыс. россиян.