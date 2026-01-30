Интеграция
МТС запустила умный сервис для защиты детей в интернете

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила умный сервис для комплексной защиты детей в интернете. «Безопасный интернет» позволит родителям защитить детей от потенциально опасного контента и ограничить доступ к сайтам для взрослых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый сервис ежедневно анализирует с помощью искусственного интеллекта более двух миллионов сайтов по различным критериям для определения потенциально опасного для детей контента. Доступ к таким сайтам блокируется автоматически, демонстрируя вместо них пустую страницу.

Технология фильтрации нежелательного для детей контента встроена в мобильную сеть, а сам сервис подключается в приложении «Мой МТС» — родителю достаточно активировать функцию «Безопасный интернет» и добавить туда номер ребёнка.

МТС является одним из основателей Альянса по защите детей в цифровой среде, созданного в 2021 г. для обеспечения безопасного, комфортного и полезного онлайн-пространства для детей и подростков. В рамках деятельности Альянса МТС создает в регионах России бесплатные образовательные курсы и мастер-классы, посвященные теме безопасности в интернете. Например, курс «Кибербезопасность в сети», который учит подростков правилам безопасного поведения онлайн, а также проект «Умные технологии», рассказывающий, как использовать современные технологии полезно и безопасно.

«МТС как соучредитель Альянса по защите детей в цифровой среде реализует комплекс технологических и просветительских проектов по развитию безопасного и здорового цифрового пространства для детей. Мы видим запрос от семей на простые и надежные решения для защиты от нежелательной информации в интернете. По нашим данным, 90% родителей обеспокоены цифровой безопасностью своих детей, а 63% считают ограничение доступа к нежелательным сайтам самой необходимой функцией для защиты. Новый сервис решает одну из самых острых проблем — обеспечение чистоты цифрового пространства для детей без сложных настроек», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

«Безопасный интернет» доступен для абонентов во всех регионах присутствия МТС. Первые семь дней после подключения – бесплатно, далее 99 рублей в месяц. Воспользоваться сервисом можно в приложении «Мой МТС» в виджете «Защитник».

