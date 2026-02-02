Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Cloud.ru подтвердил соответствие процессов безопасной разработки ПО требованиям национального стандарта

Cloud.ru получил сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие процессов безопасной разработки ПО требованиям ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Компания стала первым облачным провайдером в России, который построил конвейер безопасной разработки (РБПО) продукта и прошел независимую внешнюю сертификацию. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Сертификация подтверждает наличие всех процессов РБПО, предусмотренных действующим стандартом и их фактическое выполнение, в том числе управления уязвимостями, контроля цепочки поставок, анализа исходного кода, тестирования безопасности и управления изменениями на всех этапах жизненного цикла продуктов — от проектирования архитектуры до внедрения и сопровождения.

Для клиентов получение сертификата подтверждает, что продукты Cloud.ru полностью соответствуют актуальным требованиям регуляторов и могут применяться в проектах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные информационные системы и цифровые платформы госкорпораций.

Областью применения сертификата РБПО на сегодняшний день является Cloud.ru Evolution Stack — модульная платформа для создания частного, гибридного или распределенного облака. Наличие сертификата позволяет обеспечить стабильный и более быстрый релизный цикл выпуска сертифицированных продуктов, входящих в область применения.

Ранее Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России №4979, который подтверждает полное соответствие продукта требованиям регулятора к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия. А также требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации и контейнеризации по четвертому классу защиты и техническим условиям.

Сертификация открывает возможность использовать Cloud.ru Evolution Stack в проектах с самыми строгими требованиями к защите данных, в том числе таких как государственная технологическая платформа «ГосТех», а также в организациях с требованиями РРПО и ФСТЭК России.

«Мы последовательно инвестируем в развитие практик безопасной разработки и повышение культуры безопасности, получение сертификата РБПО — это логичный шаг в нашей работе и важное событие для компании. Сертификат подтверждает, что выбранная стратегия дает практический результат», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

