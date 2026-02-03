ICL Services и «Мультифактор» объединились для повышения уровня безопасности удаленного доступа

Продуктово-сервисная компания ICL Services включила в комплексные предложения для заказчиков продукты компании «Мультифактор», российского разработчика ИБ- и ИТ-решений. Партнерство позволяет запускать проекты по интеграции в ИТ-инфраструктуры двухфакторной аутентификации для удаленного доступа, отвечающей современным вызовам кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В условиях, когда даже сложные пароли перестают быть гарантией защиты от несанкционированного доступа, необходимость в дополнительных уровнях проверки личности становится критически важной. Методы дополнительной аутентификации, такие как SMS, push-уведомления, одноразовые коды или биометрия, позволяют снизить риски проникновения в ИТ-инфраструктуру.

«Multifactor — это система многофакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения. Это первый шаг к построению безопасной инфраструктуры. Даже если злоумышленник завладеет валидным логином и паролем ваших пользователей, без второго фактора эти данные для него бесполезны», — сказал Александр Кузнецов, менеджер по работе с ключевыми партнерами «Мультифактор».

Решения компании «Мультифактор» отличаются простотой и скоростью внедрения: для запуска системы достаточно выполнить настройки на сервере в инфраструктуре клиентов, после чего она подключается к облачной системе. Это позволяет развернуть полноценную двухфакторную аутентификацию буквально в течение одного дня.

Еще одним плюсом является простота администрирования. Для управления системой двухфакторной аутентификации не требуется узкоспециализированный эксперт в области информационной безопасности. С этой задачей справится большинство ИТ-администраторов после ознакомления с инструкцией.

«Партнерство с «Мультифактор» дает нам возможность предоставлять бизнесу современные, легко внедряемые и эффективные решения для обеспечения информационной безопасности. Объединяя лучшие практики отрасли, мы существенно повышаем общий уровень защиты ИТ-инфраструктуры наших заказчиков», — отметил Олег Цыганов, руководитель отдела сетевых технологий ICL Services.