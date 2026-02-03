Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

ICL Services и «Мультифактор» объединились для повышения уровня безопасности удаленного доступа

Продуктово-сервисная компания ICL Services включила в комплексные предложения для заказчиков продукты компании «Мультифактор», российского разработчика ИБ- и ИТ-решений. Партнерство позволяет запускать проекты по интеграции в ИТ-инфраструктуры двухфакторной аутентификации для удаленного доступа, отвечающей современным вызовам кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

В условиях, когда даже сложные пароли перестают быть гарантией защиты от несанкционированного доступа, необходимость в дополнительных уровнях проверки личности становится критически важной. Методы дополнительной аутентификации, такие как SMS, push-уведомления, одноразовые коды или биометрия, позволяют снизить риски проникновения в ИТ-инфраструктуру.

«Multifactor — это система многофакторной аутентификации и контроля доступа для любого удаленного подключения. Это первый шаг к построению безопасной инфраструктуры. Даже если злоумышленник завладеет валидным логином и паролем ваших пользователей, без второго фактора эти данные для него бесполезны», — сказал Александр Кузнецов, менеджер по работе с ключевыми партнерами «Мультифактор».

Решения компании «Мультифактор» отличаются простотой и скоростью внедрения: для запуска системы достаточно выполнить настройки на сервере в инфраструктуре клиентов, после чего она подключается к облачной системе. Это позволяет развернуть полноценную двухфакторную аутентификацию буквально в течение одного дня.

Еще одним плюсом является простота администрирования. Для управления системой двухфакторной аутентификации не требуется узкоспециализированный эксперт в области информационной безопасности. С этой задачей справится большинство ИТ-администраторов после ознакомления с инструкцией.

«Партнерство с «Мультифактор» дает нам возможность предоставлять бизнесу современные, легко внедряемые и эффективные решения для обеспечения информационной безопасности. Объединяя лучшие практики отрасли, мы существенно повышаем общий уровень защиты ИТ-инфраструктуры наших заказчиков», — отметил Олег Цыганов, руководитель отдела сетевых технологий ICL Services.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще