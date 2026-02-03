Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Компания «Перспективный мониторинг» выявила 22 утечки и более 398 млн скомпрометированных записей в январе 2026 года

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») представила результаты мониторинга утечек данных за январь 2026 г. За первый месяц года специалисты зафиксировали 22 инцидента в российском цифровом пространстве, затронувших государственные структуры, финансовые и коммерческие организации, онлайн-платформы, телеком-сервисы, транспортную инфраструктуру и образовательные ресурсы.

Суммарный объем данных, опубликованных в открытый доступ, превысил 398 млн записей, включая персональные данные, контактную информацию и учетные записи пользователей.

Крупнейший объем утечек пришелся на онлайн-платформы, включая сервисы массового пользования и крупные экосистемы. Этот сегмент лидирует по объему скомпрометированных данных за счет масштабной пользовательской аудитории. Государственный сектор остается одной из ключевых целей атак — инциденты превышают 100 млн записей. Часть случаев связана с публикацией приватных баз данных в открытых источниках. Серьезные утечки зафиксированы в телеком-сегменте, что повышает риск дальнейших spear-фишинг атак. Продолжается распространение баз данных через даркнет-маркетплейсы и специализированные Telegram-каналы. Также все чаще среди пострадавших от утечек сегментов фигурируют образовательные сервисы.

Основные пострадавшие сферы и объемы утечек: онлайн-платформы — 276,2 млн записей; государственный сектор — 106 млн записей; телекоммуникации — 6,9 млн записей; коммерческий сектор — 3,24 млн записей; образование — 2,9 млн записей; транспорт — 2,6 млн записей; финансовый сектор — 1 млн записей; промышленный сектор — 500 записей.

Как защититься: не использовать одинаковые пароли на разных сервисах; включить двухфакторную или многофакторную аутентификацию; оценивать риски фишинга: утекшие данные могут быть использованы для таргетированных атак.

«Экономика продолжает сталкиваться с высоким уровнем угроз, обусловленным как активностью злоумышленников, так и масштабом цифровой инфраструктуры. Рост объемов опубликованных баз данных напрямую влияет на вероятность персонализированных атак и дальнейших компрометаций. Мониторинг утечек остаётся одним из ключевых инструментов раннего выявления рисков. Мы продолжим отслеживать динамику и оперативно информировать о значимых инцидентах», — отметил Николай Галкин, начальник отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

