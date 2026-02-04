Интеграция
«Гарда» и «Ред Софт» формируют надежную конфигурацию для защиты данных

Проведенные испытания подтверждают корректную работу «Гарда DBF» в системе «Ред Виртуализация» версии 7.3. «Гарда DBF» выступает единым центром управления защитой всех баз данных: проводит аудит данных и доступов к ним, выполняет сканирование на уязвимости, контролирует действия пользователей, анализирует запросы и блокирует нежелательные операции. Эта модель обеспечивает прозрачность и управляемость процессов защиты СУБД в виртуальных средах, что особенно важно для работы распределенных инфраструктур с большими массивами данных. Об этом CNews сообщили представители «Гарды».

«Ред Виртуализация» позволяет создавать изолированные виртуальные среды для серверов и рабочих станций, используемых для работы с бизнес-приложениями и веб-сервисами. Проверенная совместимость с «Гарда DBF» обеспечивает защиту баз данных в таких средах. Ранее также была подтверждена совместимость «Гарда DBF» с «Ред Базой Данных».

«Технологическое сотрудничество отражает подход российских разработчиков, которые выстраивают связные решения для корпоративных заказчиков. Крупные компании, в частности, из телеком- и финансового сектора, получают проверенную конфигурацию, которая снижает сложность интеграции и ускоряет запуск защищенных контуров. Такой формат особенно удобен для ИТ-команд, которые переводят системы на отечественные программные продукты и хотят сохранить уровень контроля над данными», – сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Мы прошли проверки и подтвердили совместимость продуктов в условиях, где заказчики предъявляют повышенные требования к стабильности защиты данных и предсказуемости поведения решений. ИТ-инфраструктуры российского бизнеса становятся более гибкими, и наша задача вместе с партнерами дать компаниям инструмент, который снижает риски утечек данных и упрощает контроль над СУБД в любых средах», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных компании «Гарда».

