ITKey получила сертификат ФСТЭК на облачную платформу KeyStack

ITKey, российский разработчик и поставщик решений для построения облачной инфраструктуры, объявляет о получении сертификата ФСТЭК России на платформу виртуализации KeyStack. Продукт сертифицирован по четвертому уровню доверия к средствам защиты информации и соответствует требованиям, предъявляемым к средам виртуализации четвертого класса. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

Сертификат подтверждает возможность использования KeyStack для защиты информации в государственных информационных системах всех классов, включая ГИС первого класса, в информационных системах персональных данных всех уровней защищенности, включая УЗ-1, а также на значимых объектах критической информационной инфраструктуры всех категорий, включая высшую – первую.

Наличие сертификата ФСТЭК снимает регуляторные ограничения на применение платформы в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности и позволяет заказчикам использовать KeyStack как основу защищенной виртуальной инфраструктуры. Использование сертифицированной платформы обеспечивает выполнение требований регуляторов и позволяет провести процедуру аттестации инфраструктуры в соответствии с нормативами контролирующих органов.

Процесс сертификации KeyStack стал для ITKey комплексным проектом. Одним из ключевых вызовов было приведение продукта в полное соответствие требованиям регулятора без потери его архитектурной целостности, ключевой функциональности и экосистемного подхода. Команда сосредоточилась на том, чтобы максимально сохранить функциональность платформы, обеспечить защиту размещаемых информационных систем, выполняя все требования ФСТЭК по прозрачности, воспроизводимости и формализованности методологии, необходимой для прохождения сертификационных испытаний.

Получение сертификата уже отразилось на интересе рынка к решению. В настоящее время ITKey реализует несколько активных запросов и пилотных проектов, в рамках которых наличие сертификата ФСТЭК является одним из ключевых требований. В первую очередь это проекты в госсекторе, на объектах критической информационной инфраструктуры и у крупных корпоративных заказчиков, для которых подтвержденное соответствие требованиям информационной безопасности является обязательным условием выбора платформы. По мере завершения пилотных внедрений и выхода систем в промышленную эксплуатацию компания планирует совместно с заказчиками публично рассказывать о реализованных кейсах.

Андрей Ковалев, генеральный директор ITKey: «Получение сертификата ФСТЭК мы рассматриваем как стратегический этап взросления продукта. KeyStack переходит в категорию базовых платформ, на которых можно строить защищенные корпоративные и отраслевые облака, а также инфраструктуру для критически важных ИТ-нагрузок. KeyStack — это решение, на базе которого заказчики могут выстраивать долгосрочную и безопасную ИТ-инфраструктуру, не сомневаясь в соответствии требованиям информационной безопасности и дальнейшем развитии продукта».