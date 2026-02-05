Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

В Астраханской области снизилось количество звонков от мошенников

МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Астраханской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов в регионе сократилось по сравнению с 2024 г. Всего за год в регионе было заблокировано более 14,7 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2025 г. интеллектуальные инструменты защиты МТС заблокировали 14,7 млн спамерских и мошеннических вызовов в адрес астраханцев. Для сравнения, в 2024 г. этот показатель превышал 15,6 млн звонков. В течение 2025 г. наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных звонков.

Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили жителей Астраханской области в 2025 г., составила более 3 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около шести лет. Чаще всего жителям Астраханской области звонили под видом представителей финансовых организаций, с предложениями рекламных услуг и участия в опросах, а также от имени коллекторов и юридических консультантов. В числе распространенных тематик также товары и услуги, страхование, недвижимость, медицина, автоуслуги и туризм.

«В Астраханской области мы видим устойчивое снижение количества нежелательных звонков, при этом сами попытки контакта становятся более короткими и точечными. Это означает, что мошенники меняют тактику, а технологии защиты должны развиваться еще быстрее. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы, которые анализируют поведение звонка в первые секунды разговора и позволяют блокировать потенциально опасные вызовы до того, как абонент вовлекается в диалог», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще