Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Infosecurity запустила сервис оценки киберздоровья компаний «Киберчекап»

Infosecurity (ГК Softline) объявила о запуске новой услуги «Киберчекап» – сервиса оценки киберздоровья компаний, предназначенного для комплексной диагностики текущего уровня киберустойчивости бизнеса.

«Киберчекап» позволяет получить объективное представление о состоянии информационной безопасности организации, выявить скрытые угрозы и уязвимости, а также определить приоритетные направления развития ИБ с учетом бизнес-контекста, профиля рисков и актуального ландшафта киберугроз. Сервис ориентирован на компании, которым требуется независимая и практико-ориентированная оценка защищенности, охватывающая как управленческие и технологические аспекты, так и внешние цифровые риски и человеческий фактор.

В рамках сервиса проводятся аудиты и практические проверки ключевых ИБ-направлений. Услуга включает аудит системы менеджмента ИБ с анализом зрелости ключевых процессов управления безопасностью, техническую проверку критичных областей ИТ-инфраструктуры и настроек средств защиты, комплаенс-оценку на соответствие требованиям регуляторов, анализ уязвимости внешнего периметра, включая пентест, проверку уровня осведомленности и устойчивости персонала к угрозам, а также анализ цифровых рисков бренда во внешней среде, включая фишинг, утечки данных и незаконное использование торгового наименования. Сервис построен по модульному принципу и позволяет заказчикам выбирать отдельные релевантные для них направления проверки, либо формировать комплексный формат оценки.

«Киберчекап» основан на концептуально новом подходе к оценке информационной безопасности и исключает формальные и фрагментарные проверки. В рамках сервиса проводится глубокое обследование критичных областей компании с фокусом на реальные сценарии атак и эксплуатацию уязвимостей. Оценка не ограничивается, как это обычно бывает, анализом документации и заявленных мер защиты: специалисты Infosecurity проверяют фактическую устойчивость процессов, конфигураций и средств безопасности, выявляя ключевые болевые точки, которые злоумышленники используют на практике. По опыту компании, до 90% таких аномалий в защите повторяются у большинства организаций вне зависимости от отрасли и масштаба», – сказал Алексей Чуриков, руководитель департамента кибербезопасности бизнеса Infosecurity (ГК Softline).

В итоге заказчик получает два взаимодополняющих результата: план быстрых улучшений, позволяющий в короткие сроки снизить поверхность атаки и оптимизировать затраты на меры защиты, а также план комплексного развития системы информационной безопасности с приоритизацией ключевых направлений.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

Хакеры научились тайком подменять настройки знаменитого веб-сервера с российскими корнями

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Хакеры стали зарабатывать на одной атаке на треть больше денег, чем год назад

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

В смартфонах найдена древняя технология слежки. Ей десятки лет, она работает сверхточно, и отключить ее нельзя

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще