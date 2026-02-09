Пользователи ОС «Альт» могут настроить двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен Логон» для Linux

Компании «Базальт СПО» и «Актив» подтвердили совместимость решения для быстрой настройки двухфакторной аутентификации «Рутокен Логон» для Linux с «Альт Рабочей станцией 11» и «Альт Рабочей станцией К 11».

Совместная работа операционных систем «Альт» и «Рутокен Логон» для Linux позволяет быстро и удобно настраивать в организации надежную двухфакторную аутентификацию в локальные и доменные учетные записи.

Двухфакторная аутентификация в учетные записи осуществляется по сертификату на токене (смарт-карте) или путем создания сложного пароля в случае, если в организации отсутствует PKI-инфраструктура.

Операционные системы «Альт» для рабочих станций с удобными графическими средами GNOME и KDE содержат большой набор офисных программ. Они совместимы с программами из реестра Минцифры и оборудованием из реестра Минпромторга. Также в «Альт Рабочей станции 11» реализована поддержка шифрования по ГОСТ в OpenSSL для создания сертификатов безопасности на основе российских алгоритмов шифрования.

Совместимость решений компаний «Актив» и «Базальт СПО» упрощает настройку двухфакторной аутентификации, повышает общий уровень безопасности и соответствует современным стандартам защиты информации.

Инфраструктура может функционировать под управлением программного комплекса «Альт Домен», предназначенного для регулирования доступа к сетевым ресурсам и реализации групповых политик. «Альт Домен» совместим с операционными системами различных зарубежных и российских производителей и позволяет осуществлять плавную миграцию.

Андрей Шпаков, руководитель направления двухфакторной аутентификации Компании «Актив», сказал: «Успешное завершение тестирования и интеграция «Рутокен Логон» для Linux с актуальными версиями ОС «Альт 11» — это важный шаг в рамках нашего долгосрочного технологического партнерства с «Базальт СПО». Мы последовательно работаем над тем, чтобы пользователи новейших отечественных операционных систем, таких как ОС «Альт», имели доступ к современным средствам безопасности и получили качественную и понятную двухфакторную аутентификацию на свои рабочие станции».