Positive Technologies по итогам 2025 года вернулась к целевым темпам роста бизнеса, вдвое превышающим динамику рынка кибербезопасности в России

Positive Technologies подвела предварительные итоги деятельности за 2025 г. Исходя из текущих управленческих данных, объем отгрузок составил 35 млрд руб. По итогам года Positive Technologies вновь демонстрирует темпы роста бизнеса, вдвое превышающие динамику роста рынка кибербезопасности в России. Для сравнения, объем отгрузок компании по итогам 2024 г. составил 24,1 млрд руб.

Согласно учетной политике компании, в итоговый результат года будут включены отгрузки, фактически оплаченные до конца марта 2026 г. Принимая во внимание увеличение доли «больших чеков» в общей структуре продаж, ожидаемый менеджментом объем оплаченных отгрузок 2025 года, признаваемых в итоговой финансовой отчетности, составит от 32 до 34 млрд руб. Часть сделок 2025 г., оплаты по которым поступят позднее, ожидаемо попадут в финансовый результат 2026 г.

Предварительные финансовые показатели 2025 г. соответствуют ранее представленным прогнозам менеджмента. Наряду с существенным ростом объема отгрузок, компания сфокусировалась на операционной эффективности и строгом контроле за расходами, сохранив их в рамках изначального бюджета. Это позволяет говорить о выполнении одной из ключевых финансовых целей года — возвращении управленческой чистой прибыли (NIC) в положительную зону.

Объем инвестиций в R&D в 2025 г. не снизился и составил около 9 млрд руб. В течение года компания продолжила усиливать команду сильными специалистами и экспертами в области кибербезопасности, сохранив количество сотрудников на уровне середины 2024 г.

«Positive Technologies демонстрирует хорошие темпы роста бизнеса, и мы довольны финансовыми результатами прошедшего года. Мы достигли стратегически важных целей: обеспечили стабильность компании, вернув уверенность в рост бизнеса в будущем. В настоящее время наш блок продаж сфокусирован на максимизации оплат фактически осуществленных отгрузок 2025 г. в I квартале, а также формировании целей и планов продаж на 2026 г. Мы видим очень хороший задел, что говорит о качественной работе команды сейлов, проведенной еще в прошлом году. Уже ясно, что темпы роста Positive Technologies в 2026 г. останутся двузначными и будут минимум вдвое превышать динамику роста рынка, — сказал Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies. — В качестве факторов роста бизнеса в ближайшие годы мы видим вывод на рынок и масштабирование продаж новых продуктов и сервисов (PT X, платформа MaxPatrol EPP и антивирусные технологии, PT NGFW, PT ISIM), а также реализацию проектов построения результативной кибербезопасности с выводом клиентов на кибериспытания. Мы видим существенный потенциал развития дальнего международного бизнеса, объемы которого близки к тому, чтобы превысить продажи в странах СНГ и составить существенный вклад в общий финансовый результат. Одним из направлений роста международного бизнеса для нас станет создание совместных предприятий в дружественных локациях и построение суверенной кибербезопасности в страновых масштабах».

В 2026 г. Positive Technologies продолжит фокусироваться на поддержании высокой финансовой эффективности и планирует сохранить общий объем расходов на уровне 2025 г. Наряду с ростом объема отгрузок, это станет важным шагом в достижении целевого уровня маржинальности по NIC на уровне 30%. Кроме того, компания планирует существенно снизить уровень долговой нагрузки уже по итогам первого квартала 2026 г.

Итоговая аудированная консолидированная финансовая и управленческая отчетность за 2025 г. будет опубликована 7 апреля 2026 г.: сроки ее финализации обусловлены принятой в компании учетной политикой.