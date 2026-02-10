«Бастион» подтвердил экспертизу в области защиты промышленных инфраструктур

Компания по информационной безопасности «Бастион» (входит в «ИКС Холдинг») получила специализацию от CyberSecurity в рамках партнерской программы «Лаборатории Касперского». Она подтверждает опыт компании в области защиты промышленных и технологических инфраструктур. Данный статус свидетельствует о наличии практического опыта в проектировании, внедрении и сопровождении решений для обеспечения кибербезопасности промышленных предприятий и объектов КИИ, включая системы АСУ ТП и SCADA. Об этом CNews сообщили представители «Бастиона».

Устойчивое развитие промышленных предприятий и объектов КИИ напрямую зависит от стабильности производственных и бизнес-процессов, а также защиты других важных активов. Полученная специализация свидетельствует об экспертизе «Бастиона» в обеспечении комплексной безопасности OT-систем с помощью XDR-платформы «Лаборатории Каперского» для промышленности Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).

«Число кибератак на промышленные системы, в частности на системы АСУ ТП и SCADA, продолжает расти. При этом традиционные решения не всегда могут защитить промышленные среды от постоянно усложняющихся угроз. Именно поэтому сегодня как никогда важен выбор надежного партнера, который обладает экспертизой на стыке промышленной и корпоративной кибербезопасности и готов предложить полный спектр защитных технологий. Специализация OT CyberSecurity подчеркивает экспертизу Бастиона в реализации комплексных проектов для заказчиков любого масштаба, включая компании национального уровня», — сказал Олег Иванов, руководитель управления по работе с партнерами «Лаборатории Касперского».

«В условиях постоянно меняющегося ландшафта киберугроз и роста числа целевых атак на предприятия особенно важно поддерживать актуальный уровень экспертизы и системно его развивать. На сегодняшний день данной специализацией обладают лишь пять партнеров, и мы гордимся тем, что входим в их число. Сочетание специализированных защитных технологий, актуальной информации об угрозах и аналитики уязвимостей позволяет обеспечивать устойчивость критически важных промышленных и инфраструктурных систем без влияния на непрерывность технологических процессов», — сказала Анна Оборкина, ведущий менеджер по работе с партнерами «Бастиона».