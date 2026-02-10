МТС предупредит тюменцев о мошеннических звонках близким

МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С её помощью пользователи смогут получать SMS и push-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов – детям и пенсионерам.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной комплексной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно предупредить близких. Это позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

«Несмотря на то, что мошенники используют высокотехнологичные инструменты и ищут новые способы обмана, современные технологии защиты на основе ИИ не стоят на месте и становятся еще более эффективными. За 2025 г. количество нежелательных звонков в Тюменской области снизилось на 13% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем фокус мошенников сместился на менее информированных и защищенных людей. Новое решение позволит решить проблему сразу для всех членов семьи, тем самым превентивно оградить близких от беспокойства и финансовых потерь», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.