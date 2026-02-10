Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

«Примерить» цифровые решения: «Сател» открыл собственный демо-центр

Компания «Сател», российский разработчик программно-аппаратных решений, объявил об открытии собственного демо-центра в Москве. Представленная экспозиция объединяет полный спектр современных технологий, что позволяет проводить показы по индивидуальным сценариям с моделированием реальных ситуаций и демонстрацией функциональных возможностей решений «Сател». Об этом CNews сообщили представители «Сател».

В демо-центре можно лично протестировать программные и аппаратные решения, а также получить консультации ведущих экспертов «Сател». Такой подход позволяет подобрать оптимальные решения под конкретные задачи с минимальными усилиями и затратами.

Семь тематических зон демо-центра «Сател» дают возможность детально изучить каждое направление и продемонстрировать синергию всех решений.

Экспозиция включает цифровые решения для корпоративной связи и контакт-центров (IP-телефония, чат-боты и голосовые роботы, система записи и аналитики разговоров), а также отечественное оборудование для обеспечения технологической связи на производстве. Кроме того, представлены разработки компании в области ситуационного управления и прогнозирования аварий, интеллектуальной видеоаналитики и мониторинга инфраструктуры. В качестве отдельной тематической зоны выделено оборудование для сетей передачи данных (магистральных/региональных линий, ЦОД).

Демо-центр наглядно показывает, как собственные решения «Сател», объединяясь в единую цифровую среду, формируют инфраструктуру нового уровня. Это не просто набор решений, а слаженная экосистема, позволяющая не только в теории, но и на практике оценить возможности современной цифровой трансформации.

«Сейчас как никогда актуален вопрос импортозамещения, и живая демонстрация технологических возможностей призвана повысить доверие заказчиков к отечественным разработкам. Мы создали наш демо-центр, чтобы на практике продемонстрировать подход «Сател» к построению цифровых экосистем – консолидацию коммуникационных, промышленных и ИТ-инструментов. Наша цель — помочь заказчикам сделать правильный выбор и создать технологический ландшафт, который не только отвечает актуальным задачам бизнеса, но и соответствует высочайшим стандартам качества, эффективности и безопасности», — сказал Евгений Мосин, технический директор компании «Сател»

