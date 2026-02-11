Интеграция
МТС: жители Хакасии смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С её помощью пользователи смогут получать SMS и push-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов — детям и пенсионерам.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок», предупреждающая пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка, срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Известно, что мошенники совершают звонки с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«Несмотря на то, что в Хакасии, по нашим данным, чуть замедлился рост активности телефонных мошенников, проблема для республики остается животрепещущей. Мы видим, что злоумышленники начали ориентироваться на менее информированные категории граждан, которых можно обмануть через разговоры и психологическое давление. Наше новое решение действует следующим образом: владелец семейной подписки сможет получать SMS или push-уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких», — отметил директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

В 2025 г. МТС с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировала более 18 млн звонков в адрес жителей Хакасии, при этом за последние шесть месяцев количество спамерских и мошеннических вызовов в республике сократилось на 10% по сравнению с первым полугодием 2025. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

