Security Vision продолжает подтверждать лидерство среди Low-code платформ

Платформа Security Vision вошла в тройку лидеров рейтинга универсальных Low-code платформ России, составленного аналитическим отделом авторитетного издания «Компьютерра».

Этот результат подтверждает технологическое лидерство Security Vision не просто как первой в ИБ Low-code/No-code платформы, но и как топового игрока на рынке Low-code платформ в целом.

В группу универсальных Low-code платформ, которые рассматривались при составлении рейтинга, вошли платформы, изначально созданные как гибкая среда для разработки приложений любой сложности. Их ключевые преимущества — техническая гибкость и расширенные инструменты для разработки. По результатам исследования Security Vision заняла третье место и получила 381 балл.

Еще год назад платформа Security Vision заняла в аналогичном рейтинге «Компьютерры» 4-е место. Тот факт, что в этом году она поднялась на ступеньку вверх, подтверждает быстрый и уверенный темп ее развития.

Вхождение в ТОП‑3 среди сильнейших игроков рынка также демонстрирует, что Security Vision прочно занимает лидирующую позицию на рынке Low‑code платформ: это зрелое и универсальное решение с уникальным сочетанием технологической гибкости, корпоративной безопасности и готовых к промышленной эксплуатации инструментов, уверенно конкурирующее с ведущими платформами страны.

«Для нас вхождение в тройку лидеров универсальных Low-code ИТ-платформ - это, прежде всего, подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении, создавая максимальную ценность для наших заказчиков. Платформа богата и коробочными продуктами «на борту», и уникальным конструкторским функционалом создания собственных модулей. Тем самым модули, создаваемые на надежной платформе, автоматически соответствуют строгим требованиям безопасности, предъявляемым к средствам защиты и ИТ системам. Создавайте свои модули и будьте творцами своей ИТ экосистемы.», — сказал генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов.

