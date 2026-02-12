Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

МТС запустила функцию для анализа мошеннических звонков

МТС представила функцию анализа мошеннических звонков в сервисе «Защитник». Пользователи смогут получать текстовые расшифровки разговоров с телефонными мошенниками, чтобы детально изучить применяемые против них схемы обмана и повысить свою цифровую грамотность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последний год злоумышленники стали чаще использовать сложные мошеннические схемы с двумя и более звонками и персонализированным подходом: число звонков с использованием различных методов манипуляций в 2025 г. увеличилось в два раза по сравнению с 2024 г. Возможность в спокойной обстановке прочитать диалог со злоумышленником позволит абоненту проанализировать речевые паттерны, шаблонные фразы, а также манипулятивные вопросы, нацеленные на получение личной информации. Распознав знакомые сценарии разговора в следующей потенциально опасной ситуации, пользователь сможет самостоятельно прервать диалог, действуя более уверенно и осознанно.

Анализ мошеннических звонков работает вместе с функцией «Безопасный звонок», которая предупреждает с помощью голосового сигнала о разговоре с мошенниками во время общения с ними. В случае обнаружения мошеннического звонка система начинает в реальном времени анализировать разговор и расшифровывать его. После завершения звонка абонент в течение нескольких минут получит смс или пуш-уведомление с ссылкой на расшифровку разговора. Прочитать текст можно в разделе «Защитник» в приложении «Мой МТС».

«По итогам 2025 г. мы заблокировали 3,17 млрд нежелательных звонков. Их количество постепенно снижается, однако мошенники становятся более изощренными – они регулярно используют новые схемы обмана с учетом персонального подхода к потенциальным жертвам. Поэтому мы разрабатываем и предлагаем нашим пользователям не только технологические решения, основанные на ИИ, но и простые инструменты, помогающие выработать цифровой иммунитет к подозрительным звонкам, так как наиболее эффективный способ защититься от мошенников — бдительность», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий Андрей Бийчук.

Новая функция доступна бесплатно всем пользователям «Безопасного звонка» и в рамках подписки «Защитник+».

Анализ мошеннических звонков стал дополнительным элементом комплексной защиты абонентов в сервисе «Защитник». В эту систему безопасности также входит сервис блокировки нежелательных мошеннических и спам-звонков, «Безопасный звонок», функция уведомления о мошенниках, предупреждающая о нежелательных звонках родным и близким, функция утечек данных, а также страховка от мошенников на сумму до 1,5 млн руб. Все эти сервисы формируют комплексную систему защиты до общения с мошенниками, во время и после него.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

«Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватывать ПК по сети

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще