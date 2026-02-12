Интеграция
Подтверждена совместимость Staffcop Linux Agent с «Ред ОС» 8 на ARM

Подтверждена совместимость программного продукта Staffcop с операционной системой «Ред ОС» 8 для архитектуры ARM (aarch64). Результаты испытаний зафиксированы в официальном сертификате. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Документ подтверждает корректную работу Staffcop Linux Agent в среде «Ред ОС» 8 на ARM-процессорах и возможность применения решения в корпоративных инфраструктурах, ориентированных на альтернативные аппаратные архитектуры.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Staffcop Linux — программное решения для мониторинга, блокировки и анализа действия пользователей GNU/Linux, как в оконной среде X-Windows, так и в терминальном режиме. Совместное использование данных решений на процессорах с архитектурой ARM значительно расширяет возможности по созданию импортонезависимых, современных и энергоэффективных ИТ-инфраструктур для бизнеса и государства.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды»: «В текущей ситуации когда стоимость “железа” резко выросла, создание рабочих мест на базе ARM-процессоров — перспективная альтернатива для бизнеса. Но главной проблемой является недостаточное наличие привычного ПО для выполнения всех задач сотрудника и безопасности его работы. Теперь при использовании «Ред ОС» 8 на ARM-процессорах есть возможность обеспечить контроль над информацией, работой сотрудников и расследование инцидентов, используя Staffcop. Таким образом, мы единственные среди IRM и DLP систем выполняем соответствующие задачи информационной безопасности. Рад, что мы с коллегами делаем наши продукты так, что у бизнеса появляется больше выбора в инструментах и реализации инфраструктуры».

Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт»: «Организации, использующие «Ред ОС» 8 и Staffcop, получают полноценную возможность контролировать информационные потоки, анализировать действия пользователей и расследовать инциденты на защищенных рабочих местах. Сертификация Staffcop под «Ред ОС» на ARM — значимый шаг в расширении экосистемы безопасной и суверенной ИТ-инфраструктуры».

Поддержка ARM-архитектуры расширяет сценарии применения Staffcop при построении автоматизированных рабочих мест, включая офисные среды и инфраструктуры с энергоэффективными устройствами и тонкими клиентами. Это позволяет заказчикам учитывать ARM-платформы при проектировании ИТ-ландшафтов без привязки к одной процессорной архитектуре.

