Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком
|

Новосибирцы смогут защитить от мошеннических звонков детей и пожилых родителей

Цифровая экосистема МТС запустила функцию уведомления о звонках мошенников членам семьи. С ее помощью пользователи смогут получать смс и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят наиболее уязвимым категориям абонентов — детям и пенсионерам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учётом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

Владелец семейной подписки сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках и своевременно защитить близких, а функция «Безопасный звонок» предупредит пользователя о разговоре с мошенником с помощью голосового уведомления прямо во время звонка. Решение позволит создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью обмана.

«Главное оружие против мошенников — критическое мышление и постоянное повторение правил цифровой гигиены. Важно учить детей основам безопасности в сети, а также инструктировать пожилых родственников. Мы видим, что благодаря всем усилиям законодателей и мобильных операторов, впервые за последние годы наметилась тенденция по снижению мошеннических звонков. Однако инцидентов все еще много, злоумышленники начали точечно фокусироваться на менее информированные категории граждан. Именно поэтому важно, чтобы в критические моменты родные были оповещены и смогли предотвратить утечку персональных данных и хищение денежных средств», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Хакеры научились незаметно воровать зарплату сотрудников компаний. Им бесплатно помогают сотрудники техподдержки

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

«Блокнот» в Windows улучшили так, что через него стало можно захватывать ПК по сети

Как Федеральная палата адвокатов РФ перевела управление данными на российскую СУБД

Бывшие партнеры пытаются получить со СДЭКа полмиллиарда

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще