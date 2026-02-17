Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Производители подтвердили совместимость продуктов «Гарда Data Masking» и Jatoba

Совместимость продуктов компаний «Гарда» и «Газинформсервис» помогает компаниям, одновременно эксплуатирующим СУБД различных вендоров, нивелировать угрозы, которые возникают при работе с персональными данными, корпоративной и иной конфиденциальной информацией. Совместное применение «Гарда Data Masking» и СУБД «Ятоба» снижает риск утечек и помогает выполнять требования регуляторов без сложных изменений в инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Подтвержденная совместимость решений позволяет предприятиям, которые переходят на российские СУБД, усилить защиту данных. Интеграция «Гарда Data Masking» и СУБД «Ятоба» убирает риски использования данных без замедления бизнес-процессов и поддерживает стабильную работу систем.

Маскирование сохраняет структуру информации, поэтому пользователи работают с реалистичными наборами данных без доступа к исходным значениям. Это уменьшает объем ручных задач в информационной безопасности и снимает конфликт между безопасностью и скоростью разработки и исследований. Решение не требует сложной настройки и работает во всех средах под управлением СУБД «Ятоба», в том числе в системах с высокой нагрузкой.

«Мы стремимся развивать наш продукт с учетом пожелания наших клиентов и поддерживать их переход на отечественные СУБД. Интеграция с "Ятоба" — еще один шаг в этом направлении. Наш приоритет — стабильная работа систем заказчика на российском ПО и доступная защита данных», — сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных компании «Гарда».

«Совместимость СУБД "Ятоба" с "Гарда Data Masking" обеспечивает для заказчиков, имеющих СУБД разных производителей в своей ИТ-инфраструктуре, более комфортный путь к защите данных. Поддержка маскирования помогает заказчикам ускорить выстраивание устойчивых процессов и повышать качество внутренних сервисов в сложных интеграциях, где ландшафт СУБД неоднородный», — сказал Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД «Ятоба» компании «Газинформсервис».

