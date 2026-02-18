С помощью УЦ «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП

С помощью удостоверяющего центра «Контура» выпущено больше 20 млн сертификатов ЭП. Об этом CNews сообщил представитель «Контура».

В их число вошли неквалифицированные и квалифицированные сертификаты, которые УЦ выдал за 22 года работы.

В состав Удостоверяющего центра «Контура» входят УЦ ПФ «СКБ Контур» и «Сертум-Про», которые непрерывно аккредитуются по требованиям 63-ФЗ с 2012 года. В прошлом году к ним присоединился «Контур.Банк», который также получил статус аккредитованного удостоверяющего центра.

Дмитрий Покрышкин, руководитель удостоверяющего центра «Контура», сказал: «Удостоверяющий центр Контура много лет входит в число ведущих коммерческих УЦ России. В 2025 с его помощью выпустили около 900 тыс. сертификатов КЭП физлиц. Мы активно развиваем сервисы, которые помогают упростить бизнес-процессы, связанные с работой электронной подписи. Например, в 2025 г. запустили личный кабинет юридического лица, который помогает контролировать сроки действия сертификатов и МЧД. Также продолжаем совершенствовать сервисы, которые помогают выдавать машиночитаемые доверенности. С их помощью оформили уже больше миллиона МЧД».