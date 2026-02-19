«МТС Банк» в три раза повысил эффективность центра реагирования на киберугрозы

ПАО «МТС-Банк» сообщает, что эффективность работы корпоративного центра мониторинга информационной безопасности выросла в три раза по итогам 2025 г., в том числе благодаря эффективному внедрению отечественных технологических решений, одним из которых стала российская система MaxPatrol SIEM от компании Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Собственный ситуационный центр (SOC) – это ядро кибербезопасности «МТС Банка». Более 20 аналитиков непрерывно контролируют защищенность всей инфраструктуры компании, выявляют аномалии и своевременно предотвращают попытки кибератак с помощью различных средств защиты, одним из которых является SIEM-система.

Отечественная SIEM-система с современным технологическим стеком полностью заменила используемое ранее зарубежное решение. Продукт входит в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры и сертифицирован ФСТЭК России.

«Для нас критически важны контроль и скорость в области кибербезопасности, поэтому мы постоянно развиваем ключевые компетенции нашего SOC. Одним из таких решений стал полный переход на российское решение для обнаружении угроз и реагирования на них. С точки зрения пользовательского опыта MaxPatrol SIEM адаптивнее и прогрессивнее западного благодаря тому, что Positive Technologies непрерывно развивает свой продукт», – сказал вице-президент по информационной безопасности «МТС Банка» Илья Зуев.

«Российские финансовые организации, в том числе «МТС Банк», одним из приоритетов ставят защиту пользователей. Мы рады быть партнером банка в вопросах информационной безопасности, – сказал директор по продуктам Positive Technologies Роман Родякин. – С каждым релизом мы развиваем возможности системы, чтобы повышать эффективность аналитиков SOC и, как следствие, киберустойчивость компании. Также наши клиенты выделяют среди преимуществ пользования нашим продуктом наработки Positive Technologies в части детектирования ранее неизвестных атак».