Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Криптонит» вошел в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации»

Компания «Криптонит» (входит в «ИКС Холдинг») в феврале 2026 г. принята в состав Технического комитета по стандартизации «Защита информации» (ТК 362). Компания получила статус наблюдателя в подкомитетах «Методы и средства защиты информации» и «Разработка безопасного программного обеспечения». Эта роль позволяет экспертам участвовать в обсуждении проектов стандартов и получать рабочие материалы на этапе их подготовки. Об этом CNews сообщили представители «Криптонит».

ТК 362 является профильной экспертной площадкой, на которой формируются национальные и международные стандарты в области информационной безопасности. Участие в работе комитета дает компании возможность отслеживать изменения в нормативном регулировании и учитывать обсуждаемые требования при развитии собственных технологических решений. В частности, это позволяет заранее адаптировать продукты под будущие стандарты информационной безопасности еще до их официального утверждения.

Членство в комитете расширяет профессиональные связи компании с другими игроками рынка информационной безопасности — разработчиками, интеграторами и регуляторами. Участие в экспертных обсуждениях также становится инструментом для развития и актуализации внутренних компетенций.

«На сегодняшний день недостаточно просто следовать стандартам — важно принимать участие в их разработке. Вступление в ряды Технического комитета позволяет нам напрямую взаимодействовать с регуляторами и ведущими игроками рынка при формировании нормативной базы. Мы получили возможности для продвижения отраслевых инициатив и совершенствования требований к защите информации, что в конечном итоге сделает наши решения еще более востребованными», — сказал руководитель отдела информационной безопасности компании «Криптонит» Павел Боглай.

«Криптонит» также является членом ТК 26 (технический комитет по стандартизации «Криптографическая защита информации») Росстандарта с 2020 г. В задачи экспертов-криптографов входят участие в разработке рекомендаций по стандартизации постквантовой электронной подписи, а также в создании рекомендаций по стандартизации криптографических механизмов для подвижной радиотелефонной связи.

