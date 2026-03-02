ГК «Солар» запустила сервис для защиты онлайн-ресурсов от ботов и накруток Antibot

Группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, объявила о запуске Antibot — сервиса для защиты веб-приложений от вредоносного бот-трафика и кибератак, направленных на перегрузку сервера веб-приложения. Решение разработано с нуля экспертами «Солара», использует уникальные потоки данных о киберугрозах «Солара». Команда ИБ-экспертов вручную настроит антибот под онлайн-ресурс, что поможет предотвратить последствия атак ботов: сбои, потерю контактов с живыми клиентами, перерасход рекламных бюджетов. В связке с сервисом WAF компании смогут заметно снизить объем проходящего через него вредоносного трафика, а значит, и расходы на защиту от веб-атак. Решение Antibot зарегистрировано в реестре отечественного ПО.

По данным экспертов «Солара», число веб-атак на онлайн-ресурсы за два года выросло в 4,4 раза — до 3,3 млрд. При этом большая часть из них — это вредоносные боты, которые атакуют веб-приложения и ищут уязвимости для реализации более сложных атак. Помимо этого, они регистрируют фейковые аккаунты, накручивают заявки, парсят цены или пытаются взломать админки и личные кабинеты пользователей с помощью брутфорса — автоматического подбора паролей. Все это приводит к перегрузке серверов, сбоям в работе веб-приложений, а порой и к пропуску атак из-за недостатка внутреннего ИБ- ресурса. К тому же из-за ботов компаниям приходится увеличивать бюджеты на рекламу, чтобы «достучаться» до реальных пользователей, а также работать с нерелевантной аналитикой о своих клиентах.

Сервис Antibot от «Солара», который входит в портфель защиты веб-приложений, решает все вышеперечисленные задачи. Решение блокирует паразитный трафик и защищает веб-приложения от бот-атак еще до того, как их запросы достигнут серверов.

Antibot обеспечивает гарантию доступности сервиса на уровне 99,5%. Решение поддерживает до 5 Тбит/с и до 1 млн RPS атакующего трафика (RPS — число запросов в секунду, обрабатываемых сервером или приложением), что подойдет веб-приложениям как средних компаний, так и крупным посещаемым онлайн-ресурсам.

Для блокировки бот-трафика Antibot использует Solar TI Feeds — сервис для потока данных (фидов) об актуальных киберугрозах. Туда входят данные о вредоносных IP/сетях и ASN — номера автономных систем провайдеров, по которым и блокируются известные ботнеты.

Еще один инструмент — это глубокий поведенческий анализ бот-трафика с методами машинного обучения по более чем 100 параметрам, которые можно расширить под растущие объемы трафика. Благодаря этому легитимные пользователи смогут мгновенно проходить на веб-приложения без лишних препятствий, а капча будет срабатывать только при обнаружении аномального поведения.

Как итог — Antibot выявляет и блокирует ботов, которые создают накрутки и мешают стабильной работе веб-приложений, помогает получить актуальную картину о своих клиентах для принятия верных решений в сфере маркетинга, а также повышает эффективность рекламы за счет более точного таргетинга.

Подключить сервис можно самостоятельно или в сочетании с сервисом защиты от веб-атак (WAF). Стандартное подключение в среднем займет 7 дней — за это время эксперты «Солара» вручную проведут анализ потребностей компании, подключат, настроят решение и начнут его эксплуатацию. Экстренное подключение возможно за 3–5 часов, включая технические работы, экспертный анализ трафика, настройку профилей защиты, отражение атаки и анализ контрмер, а также перевод решения в штатный режим.

Также специалисты смогут подключить сервис для защиты мероприятия — в этом случае специалисты «Солара» в режиме реального времени будут наблюдать за трафиком, подбирать и обновлять правила выявления и блокировки ботов прямо во время важных событий.

Всю ответственность за фильтрацию и работу сервиса берут на себя эксперты «Солара». В дополнение заказчик будет получать уведомления и отчеты об особо крупных инцидентах.

«50% всего мирового трафика генерируют боты, которые сегодня создают серьезные трудности. Это мешает бизнесу сосредоточиться на реальных клиентах. Именно поэтому мы запускаем решение, которые блокирует вредоносный трафик до его достижения серверов, обеспечивая стабильность работы и повышая эффективность рекламы. Это необходимый шаг для защиты и развития бизнеса в условиях растущих киберугроз», — сказал Алексей Пашков, руководитель направлений WAF и Antibot ГК «Солар».