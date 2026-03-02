Компания UserGate переходит на новый этап экспансии в Enterprise-сегмент бизнеса

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, представил стратегию продуктового развития, нацеленную на следующий этап экспансии в Enterprise-сегмент бизнеса. Компания предлагает корпорациям полный стек решений, обеспечивающих безопасность сетевой инфраструктуры бизнеса. Центральное место в этой экосистеме занимает UserGate DCFW (Data Center Firewall) — высокопроизводительный NGFW для защиты периметра высоконагруженных корпоративных сетей и дата-центров. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Обновленная продуктовая стратегия развития UserGate опирается на ключевые ценности вендора по отношению к заказчикам и рынку: доверие, клиентоцентричность и качество, — и предлагает комплекс продуктов для построения безопасной сетевой инфраструктуры. Отечественный разработчик с более чем двадцатилетней историей использует в своих решениях исключительно собственные технологии, программный код и дизайн аппаратных платформ. Это позволяет гарантировать технологический суверенитет самих продуктов и защиту бизнеса клиентов, которые их используют.

«Безопасность ради безопасности не имеет для заказчиков никакого смысла. Она необходима только для того, чтобы обеспечить устойчивость и работоспособность бизнес-процессов. Поэтому наша цель — сформировать такую экосистему технологий, которые будут бесшовно интегрированы в компанию и обеспечат непрерывность ее работы даже в неблагоприятной среде. Мы считаем, что сформировать такую экосистему можно и нужно вокруг нашего флагманского продукта — UserGate NGFW как главного элемента системы кибербезопасности предприятия любого масштаба. Мы постоянно развиваем и дополняем его новыми инструментами и технологиями, необходимыми для работоспособности ИБ-инфраструктур. Часть этих решений мы готовим к запуску уже в 2026 г.», — сказал Иван Чернов, директор по продуктовой стратегии UserGate.

Центральное место в стратегии продуктового развития занимает дальнейшее совершенствование UserGate NGFW на основе собственных технологий и проприетарного кода компании. Ядро продукта — векторный файрвол VEGA (Vector Engine Generic Access), который используется в качестве основы для высокопроизводительного UserGate DCFW.

Коммерческие продажи UserGate DCFW стартовали осенью 2025 г. В настоящее время компания осуществляет несколько внедрений этого продукта в инфраструктуре крупнейших российских заказчиков. Один из проектов в ведущей российской добывающей компании завершен, ее система безопасности на базе UserGate DCFW передана в промышленную эксплуатацию.

«Сегмент Enterprise отличает высокий уровень зрелости ИТ- и ИБ-инфраструктуры, часто с предельными требованиями по производительности и отказоустойчивости. Работа с такими заказчиками дает нам возможность получить бесценный опыт, который затем реализуется в новых версиях продуктов. UserGate DCFW уже более года эксплуатируется в ЦОДе корпорации из топ-10 РБК, где применяется 40 ПАКов в кластере Active-Passive. Также в инфраструктуре используется 250 ПАКов UserGate NGFW. Из российских вендоров NGFW на сегодняшний день только мы обладаем подобной историей успеха», — сказал Кирилл Прямов, менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» UserGate.

Компания UserGate намерена дополнить свой продуктовый портфель принципиально новыми решениями, позволяющими заказчикам обеспечить сквозную защиту их инфраструктур.

