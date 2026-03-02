«Лаборатория Касперского»: каждый второй пользователь спортивных гаджетов боится, что его данные попадут в руки злоумышленников

Интеграция
Приложения и устройства для мониторинга здоровья, такие как фитнес-браслеты или умные весы, удобны для отслеживания показателей организма. Однако они подвержены киберрискам, как и любые цифровые девайсы. Согласно опросу «Лаборатории Касперского», большинство россиян, которые пользуются такими гаджетами, беспокоятся о безопасности своих данных (65%). Примерно каждый второй опрошенный боится, что информация с них попадёт в руки злоумышленников (47%).

Чаще всего пользователи переживают за свои личные данные, такие как ФИО, возраст, день рождения (74%), а также за сведения об устройстве (48%) и геолокации (43%). Каждый пятый респондент опасается утечки информации о своём здоровье, которую собирают умные устройства и приложения.

Основные страхи. В основном пользователи боятся, что их данные смогут использовать мошенники: например, получат доступ к другим важным аккаунтам (61%), будут звонить им по телефону или попытаются обмануть их родственников (по 52%). Многие респонденты боятся столкнуться с онлайн-мошенничеством, например фишингом (42%). Среди других распространённых страхов пользователей — что их начнут шантажировать (22%) или кто-то из знакомых узнает об их здоровье что-то, чем они не готовы делиться (10%).

Как обеспечивают безопасность. Почти половина опрошенных (45%) принимают меры, чтобы защитить свои данные. Среди них 49% следят за тем, какую информацию собирают умные гаджеты и приложения для мониторинга здоровья, и разрешают отслеживать только необходимые сведения. При этом 63% также запрещают доступ к своим данным сторонним программам.

Примерно половина используют двухфакторную аутентификацию для входа в аккаунты, чтобы снизить риск компрометации (51%), регулярно обновляют ПО, а также устанавливают специальные защитные программы (по 45%). Треть обращают внимание на репутацию производителя или разработчика умных гаджетов и приложений.

«Важно помнить, что умные гаджеты и приложения подвержены киберрискам и при этом собирают достаточно много данных о пользователях. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности, как и с любыми другими цифровыми девайсами: не сообщать слишком много конфиденциальной информации о себе и выдавать приложениям только необходимые разрешения. Например, не стоит указывать геолокацию своих активностей, ведь эту информацию могут использовать злоумышленники, чтобы знать, где вы бываете. Также не рекомендуется подключать к умным устройствам свои страницы в социальных сетях, чтобы исключить автоматическую публикацию данных о тренировках. Минимизировать риски помогут технические средства защиты, которые предупредят о возможных утечках и предотвратят переход на мошеннические онлайн-ресурсы», — сказал Андрей Сиденко, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

