Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Подтверждена совместимость решений «АВ Софт» и Orion soft

«АВ Софт», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, и Orion soft, российская ИТ-компания, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса, объявили о технологическом партнерстве, направленном на обеспечение безопасной и эффективной виртуализации для российских заказчиков.

В рамках партнерства проведены всесторонние испытания на совместимость решений AVSoft Athena и AVSoft Kairos с платформой виртуализации zVirt от Orion soft.

Испытания проходили по согласованной программе и методике, включающие комплекс проверок, отражающих реальные условия эксплуатации. В ходе тестирования выполнялись установка и развертывание решений в виртуальной среде, запуск и работа в штатных режимах, а также выполнение контрольных сценариев функционирования.

«Все больше компаний использует отечественные средства виртуализации. Тестирование наших продуктов на них позволяет обеспечить бесшовную, безболезненную миграцию для заказчиков, – отметил Юрий Иванов, технический директор «АВ Софт». – Мы рады сотрудничеству с Orion soft и подтверждению совместимости наших решений с платформой zVirt. Это партнерство позволит нашим клиентам получить надежную и безопасную виртуальную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям информационной безопасности».

«Подтвержденная совместимость решений «АВ Софт» и Orion soft обеспечивает более быстрое и плавное внедрение продуктов в инфраструктуру, а также значительно снижает риски возникновения сбоев при миграции. Подтвержденная работоспособность связки решений в штатных сценариях эксплуатации гарантирует стабильность и предсказуемость работы ИБ-стека АВ софт в среде системы виртуализации zVirt», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

В Cisco найдена 10-балльная уязвимость. Ее используют уже два года

Россияне спасены. Спустя годы телефонных операторов на уровне закона заставят блокировать все спам-звонки

Количество атак шифровальщиками растет, но количество выплат упало до рекордно низкого уровня

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще