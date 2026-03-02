Подтверждена совместимость решений «АВ Софт» и Orion soft

«АВ Софт», российский разработчик программного обеспечения в области информационной безопасности, и Orion soft, российская ИТ-компания, разработчик инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса, объявили о технологическом партнерстве, направленном на обеспечение безопасной и эффективной виртуализации для российских заказчиков.

В рамках партнерства проведены всесторонние испытания на совместимость решений AVSoft Athena и AVSoft Kairos с платформой виртуализации zVirt от Orion soft.

Испытания проходили по согласованной программе и методике, включающие комплекс проверок, отражающих реальные условия эксплуатации. В ходе тестирования выполнялись установка и развертывание решений в виртуальной среде, запуск и работа в штатных режимах, а также выполнение контрольных сценариев функционирования.

«Все больше компаний использует отечественные средства виртуализации. Тестирование наших продуктов на них позволяет обеспечить бесшовную, безболезненную миграцию для заказчиков, – отметил Юрий Иванов, технический директор «АВ Софт». – Мы рады сотрудничеству с Orion soft и подтверждению совместимости наших решений с платформой zVirt. Это партнерство позволит нашим клиентам получить надежную и безопасную виртуальную инфраструктуру, отвечающую современным требованиям информационной безопасности».

«Подтвержденная совместимость решений «АВ Софт» и Orion soft обеспечивает более быстрое и плавное внедрение продуктов в инфраструктуру, а также значительно снижает риски возникновения сбоев при миграции. Подтвержденная работоспособность связки решений в штатных сценариях эксплуатации гарантирует стабильность и предсказуемость работы ИБ-стека АВ софт в среде системы виртуализации zVirt», — сказал Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.