UserGate: 87% компаний продолжат использовать российские ИБ‑решения в случае возврата западных вендоров

UserGate, российский разработчик решений в сфере информационной безопасности, провел аналитическое исследование с целью уточнить состояние и запросы российского бизнеса на рынке кибербезопасности. В результате были получены данные, подтверждающие, что около 60% российских компаний сегодня защищают свою инфраструктуру преимущественно с помощью отечественных ИБ-решений, а 87% не готовы полностью вернуться к использованию продуктов зарубежных вендоров.

Исследование проведено осенью 2025 г. путем опроса заказчиков, представляющих все основные сегменты бизнеса: государственные организации, крупный коммерческий сегмент, средний и малый бизнес с годовой выручкой от 100 млн руб. На вопросы аналитиков ответили 335 человек: топ-менеджеры, руководители служб информационной безопасности, ИТ-директора. Кроме того, исследование было дополнено моделированием рынков и сравнением с предыдущей волной.

По оценкам аналитиков UserGate, объем российского рынка информационной безопасности (включая продукты и специализированные услуги) по предварительным итогам 2025 г. составил 366 млрд руб. против 296 млрд руб. в 2024 г. Рынок на протяжении последних пяти лет продолжает демонстрировать стабильный рост, ежегодно прибавляя в среднем 25%. При этом средства сетевой безопасности остаются самым распространенным классом ИБ-решений, — их используют 52% заказчиков. Для сравнения: среди других самых востребованных — решения для защиты онлайн-систем и веб-сервисов (их используют 43% заказчиков) и средства управления доступом (36%).

NGFW — это базовый элемент сетевой безопасности, которая остается крупнейшим сегментом ИБ по объему бюджетов, поскольку именно сеть является точкой концентрации трафика, рисков и регуляторных требований.

Решения о внедрении NGFW принимаются в условиях усложнения ИТ-ландшафта: роста числа угроз и требований к защите (37%), дефицита квалифицированных ИТ/ИБ-кадров (32%), задач импортозамещения (30%). Для крупного бизнеса дополнительно значимы факторы обработки больших объемов данных и усложнения инфраструктуры.

Таким образом, спрос на NGFW обусловлен не одним драйвером, а совокупным усложнением инфраструктуры и требований к управлению сетевой безопасностью.

«Важнейшим итогом 2025 г. стал не просто продолжающийся рост рынка, а качественные изменения на нем. Импортозамещение, которое активно осуществляли все категории заказчиков в предыдущие годы, перестало быть основным драйвером, а стало базовым условием. Сейчас внимание заказчиков сосредоточено на технологическом суверенитете, который позволяет гарантировать безопасность предприятий вне зависимости от внешних политических и экономических факторов», — сказала руководитель отдела стратегической аналитики компании UserGate Юлия Косова.

В 2022 г. 42% компаний заявляли о необходимости перестройки систем ИБ и перехода на российские решения. По текущим данным, в среднем около 60% используемых ИБ-решений в компаниях уже являются российскими. При этом значимость задачи импортозамещения постепенно снижается: средняя оценка по 5-балльной шкале — 3,28 (снижение во всех сегментах). Российские решения заняли существенную долю инфраструктуры, но вопрос замещения сохраняется как операционная задача, а не как стратегический приоритет роста.

Отдельный блок исследования касался готовности компаний вернуться к использованию зарубежных решений в случае их официального возвращения на российский рынок. Только 13% респондентов готовы полностью возобновить использование иностранных продуктов. 20% заявили, что не будут использовать их ни при каких условиях.

Большинство компаний рассматривают гибридную модель: сочетание российских и зарубежных решений. При этом лишь 15% допускают доминирование иностранных средств защиты. 53% считают возможным применение зарубежных продуктов только для решения отдельных задач.

Среди факторов, которые препятствуют возможному возобновлению использования иностранных решений, чаще всего называется риск санкций и отключения сервисов — это отметили около 55% опрошенных. Другие препятствия: регуляторные требования (48%), отсутствие поддержки отечественных операционных систем (41%), отсутствие русскоязычной поддержки и возможные региональные ограничения (32%), а также высокая стоимость возвращения к западным решениям (27%).

Необходимо отметить, что компании, которые продолжают использовать иностранные решения в гибридных схемах, осознают сопутствующие риски и считают их существенными. 45% респондентов в числе таких рисков называют репутационные издержки, 43% — риски, связанные с использованием несертифицированных или частично сертифицированных решений. Кроме того, респонденты упоминали такие негативные факторы, как несоответствие требованиям регуляторов (40%), возможность внезапного прекращения поставок обновлений и патчей (40%), отсутствие официальной технической поддержки и SLA (39%), повышенные операционные издержки (39%).

Российские решения заняли доминирующую долю инфраструктуры и стали базовым стандартом рынка. Однако количественное замещение не означает полного технологического паритета. Средняя оценка зрелости отечественных решений — 2,8 из 5, а компании отмечают нехватку продуктов, полностью сопоставимых с зарубежными аналогами по функциональности, стабильности и глубине интеграции.

Таким образом, рынок оставил позади этап экстренного перехода и на данный момент вышел на этап качественной конкуренции. Дальнейший рост будет определяться не происхождением решения, а его эффективностью, производительностью и экономикой владения.

«Российский рынок NGFW перешел в новое качество. Теперь он принадлежит российским решениям, которые доминируют в инфраструктурах заказчиков. Более того, можно говорить и о крайне ограниченной вероятности массового возврата заказчиков к использованию иностранных решений, — они сохраняются на балансах предприятий только тогда, когда для них не находится действенной альтернативы в предложении отечественных поставщиков. Вместе с тем нельзя не отметить: рынок теперь требует от российских вендоров не столько количества, сколько качества. Само по себе происхождение решения — только одно, и не самое главное его преимущество. Чем более эффективными, производительными, удобными и экономически выгодными будут российские NGFW, тем большее распространение они будут получать. Тем более что 40%‑ная емкость рынка (в деньгах) весьма привлекательна и с точки зрения перспектив развития бизнеса», — сказала руководитель отдела стратегической аналитики компании UserGate Юлия Косова.