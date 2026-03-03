Более половины кибератак на компании проводятся через сотрудников: в Triada Partners зафиксировали рост бюджетов российских компаний на информационную безопасность на 25–30% за год

Более 50% кибератак на российские компании в 2025 г. были реализованы методами социальной инженерии — через манипуляции сотрудниками, а не взлом технических систем. На фоне массового внедрения искусственного интеллекта злоумышленники получили новый инструментарий, а сами компании были вынуждены наращивать бюджеты на информационную безопасность в среднем на 25–30%. К таким выводам пришли аналитики Triada Partners, изучив ландшафт киберугроз за прошедший год и сформировав прогноз на 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Triada Partners.

Человеческий фактор как главная уязвимость

Главной киберугрозой 2025 г. стал так называемый «старый», т.е. человеческий фактор. Атакующие использовали и продолжают использовать следующие схемы:

– Психологическими методами вынуждают работников компании предоставить доступы к внутренним информационный системам;

– Отправляют сотрудникам вредоносное программное обеспечение (ВПО): сотрудник компании скачивает вредоносный файл от клиента, запускает его – и атакующий получает полный доступ к компьютеру, данным.

– Производят атаки через цепочку поставок - в частности, ИT-подрядчиков. При взломе подрядчика, который обслуживает сразу несколько компаний, появляется доступ к данным всех его заказчиков. Еще в 2022 г. Gartner прогнозировал, что к 2025 г. 45% организаций столкнутся с атаками на цепочки поставок — втрое больше, чем в 2021 г. Реальность оказалась хуже: по данным BlackBerry на 2024 г., подобные атаки уже пережили 75% компаний.

Искусственный интеллект: новый фронт атаки

Параллельно с «классическими» угрозами 2025 г. обозначил новый вектор: активное использование больших языковых моделей (LLM) в интересах атакующих. В частности, широкое распространение получили prompt injection атаки, то есть промптинг (составление) системных запросов для корпоративных ботов, которые в итоге «перекодируют» бота. В результате бот, работающий от имени компании, начинает выдавать нерыночные условия — например, предоставлять стопроцентные скидки или раскрывать конфиденциальную информацию.

«Тренд сохранится и в 2026 г. Аналитики Triada Partners прогнозируют рост угроз, связанных с дипфейками (аудио и видео), автоматизированными ботами-взломщиками на базе LLM, а также с утечками корпоративных данных через внешние LLM-сервисы. Последнее особенно актуально для компаний, которые не имеют достаточных ресурсов для разработки собственных языковых моделей и вынуждены использовать сторонние платформы: сотрудники передают в них чувствительную бизнес-информацию, фактически выводя ее за периметр корпоративной защиты», – сказал эксперт Triada Partners Егор Заборов.

Промышленность и металлургия — в зоне повышенного риска

Среди наиболее атакуемых секторов в 2025 г. оказались государственные структуры, промышленные предприятия, ИT-компании и финансовый сектор. Промышленность привлекает злоумышленников прежде всего из-за ценности данных о НИОКР, ноу-хау и конфиденциальной информации, а также в силу геополитической напряженности. Дополнительным фактором риска для российского рынка становится опережающий темп развития отечественного программного обеспечения. В условиях высокого спроса на импортозамещение вопросы информационной безопасности при разработке ПО нередко отходят на второй план, что создает системные уязвимости.

Стратегия защиты

Эксперты Triada Partners выделяют три уровня киберзащиты. Первый — «гигиенический минимум»: строгие парольные политики, многофакторная аутентификация, разграничение прав доступа и своевременное обновление ПО с известными уязвимостями. Второй — работа с человеческим фактором: регулярное обучение сотрудников распознаванию фишинга и методов социальной инженерии. Третий — комплексная защита: автоматизированное тестирование на уязвимости, киберучения и привлечение внешних команд для red teaming — тестирования уязвимостей.

Бюджеты на информационную безопасность в 2025 г. в среднем выросли на 25–30%. В 2026 г., по прогнозам аналитиков компании, этот показатель сохранится как минимум на том же уровне, не менее 25% — пропорционально распространению ИИ-решений во всех секторах экономики.

«Кибербезопасность сегодня — это в большей степени зона управления, а не технических решений. Самая совершенная техническая защита рухнет, если сотрудник откроет фишинговое письмо или передаст пароль по телефону. Именно поэтому инвестиции в обучение персонала в равной степени важны с вложениями в технологии. В 2026 году российским компаниям предстоит выстроить четкую политику работы с внешними ИИ-сервисами — чтобы не допустить утечки данных через них — и провести честный аудит цепочки поставщиков», – сказал Георгий Лагутин, эксперт Triada Partners.