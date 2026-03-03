Интеграция
InfoWatch Traffic Monitor 7.9 получил сертификат ФСТЭК России

Программный комплекс «InfoWatch Traffic Monitor версии 7.9» прошел испытания и получил сертификат соответствия средств защиты информации требованиям безопасности Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России по 4 уровню доверия и соответствию требованиям руководящих документов «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (ФСТЭК России, 2014), «Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации четвертого класса защиты. ИТ.СКН.П4.ПЗ» (ФСТЭК России, 2014) и Задания по безопасности. Об этом CNews сообщил представитель InfoWatch.

В ходе сертификации было подтверждено, что решение успешно реализует функции средства контроля съемных машинных носителей информации, средства контроля содержания информации, передаваемой из информационной системы, и исключения неправомерной передачи информации из информационной системы. Согласно результатам сертификационных испытаний, решение ГК InfoWatch соответствует всем необходимым требованиям по безопасности информации, установленным нормативными документами ФСТЭК России

Сертифицированная версия программного комплекса «InfoWatch Traffic Monitor версии 7.9» включает в себя системы InfoWatch Traffic Monitor, InfoWatch Device Monitor, InfoWatch Device Control, InfoWatch Data Discovery.

Сертификация ФСТЭК России по 4 уровню доверия подтверждает, что программный комплекс «InfoWatch Traffic Monitor версии 7.9» может применяться в ключевых государственных информационных системах и на объектах критической информационной инфраструктуры, включая: государственные информационные системы до 1 класса защиты включительно; автоматизированные системы управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды до 1 класса защиты включительно; значимые объекты критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно; информационные системы персональных данных до 1 уровня защищенности включительно; информационные системы общего пользования до II класса включительно.

Данная версия программного комплекса InfoWatch Traffic Monitor пришла на смену предыдущей версии решения, сертификат которой ранее истек. Успешное прохождение сертификации ФСТЭК России подтверждает соответствие решения высоким требованиям безопасности и его эффективность в области защиты информации, в том числе в критически значимых информационных системах, отмечают в ГК InfoWatch.

