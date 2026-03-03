Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
МТС запустили бесплатный курс по кибербезопасности для петербуржцев

МТС запустила бесплатный интерактивный курс по кибербезопасности. Интерактивный гид поможет жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области изучить основы киберграмотности, освоить цифровые инструменты защиты и понять логику действий мошенников.

Курс состоит из 12 разделов, в которых подробно описаны основные схемы мошенничества, методы психологического воздействия и способы защиты от них. Жители научатся распознавать фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и узнают, как им противостоять. В конце курса предусмотрен итоговый тест, чтобы закрепить полученные знания.

«Мы внедряем решения на базе ИИ и Big Data для комплексной защиты жителей Петербурга и Ленобласти от мошенничества. В прошлом году инструмент «Защитник» заблокировал 196 млн спам-звонков, общая продолжительность которых составила почти 86 лет — это время несостоявшихся разговоров с недоброжелателями. Вместе с цифровыми инструментами мы запускаем образовательные проекты, чтобы каждый мог восполнить пробелы в кибербезопасности, научиться самостоятельно распознавать угрозы и эффективно противостоять им. Наша главная цель — создать комфортное и безопасное пространство на Северо-Западе», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

