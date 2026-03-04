Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Киберпреступники устроились на завод: «Солар» выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний «Солар» (входит в ГК «Ростелеком»), в 2025 г. почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Отчет Solar 4RAYS основан на данных сети сенсоров по всей России: они отслеживают вредоносные программы в сетях организаций. Сенсоры фиксируют вирусы для майнинга и удаленного доступа, вирусы-шифровальщики, ботнеты, а также признаки комплексных атак со стороны организованных хакерских группировок (APT) и другие угрозы. В 2025 г. сенсоры зафиксировали 9,3 млн заражений в сетях 38,5 тыс. компаний. В среднем на одну организацию пришлось 242 киберинцидента.

Наиболее зараженные отрасли: промышленность (29%), здравоохранение (20%) и ТЭК (15%). По словам экспертов Solar 4RAYS, эти организации хранят ценную конфиденциальную информацию и нуждаются в усиленной защите. При этом в четвертом квартале 2025 г. на одну компанию ТЭК приходилось 1,205 тыс. случаев заражений — это в 20 раз больше, чем в предыдущем году. По интенсивности атак отрасль стала абсолютным лидером.

Самыми защищенными от известных вредоносов оказались ИТ-сектор (9%), госструктуры (8%), банки и финансовые организации (5%), телеком (2%). Интересно, что в телеком-отрасли в четвертом квартале число заражений на одну компанию снизилось на 71% — до 23 случаев, что говорит о высокой степени технологической защиты.

Чаще всего компании сталкивались с программами-стилерами (36%), инструментами APT-группировок (27%) и средствами удаленного доступа (19%), с помощью которого хакеры контролируют чужие устройства или продают доступ к ним на черном рынке. Реже встречались ботнеты (8%), майнеры (4%), загрузчики (3%), программы-вымогатели (2%) и случаи фишинга (1%).

Денис Габербуш, эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS ГК «Солар»: «Более 80% угроз в 2025 г. чаще всего представляли собой вредоносные инструменты для шпионажа и похищения секретных данных. Несмотря на снижение к концу года общего числа атак с использованием вредоносного ПО, их интенсивность растет, а критичные отрасли, оперирующие большим количеством чувствительных сведений, наиболее подвержены таким киберударам. Очевидно, что хакеры и в 2026 г. продолжат активно заражать вредоносами такие отрасли, как здравоохранение, ТЭК, промышленность и госсектор».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала ПАО «Ростелеком» в ЮФО и СКФО: «За сухими цифрами статистики стоят реальные предприятия, больницы и энергетические объекты — а значит, стабильная работа и безопасность людей. Киберриски сегодня стали таким же фактором устойчивости бизнеса, как надежность оборудования или бесперебойные поставки. Поэтому защита должна быть частью ежедневной операционной практики: от цифровой дисциплины сотрудников до постоянного мониторинга и современных решений. Там, где безопасность встроена в процессы, а не существует формально, компании чувствуют себя значительно увереннее».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще