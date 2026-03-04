МТС запустила бесплатный курс по кибербезопасности для жителей Камчатки

МТС запускает для жителей Камчатского края бесплатный интерактивный курс «Кибербезопасность: гид против мошенников». Он поможет пользователям всех возрастов повысить цифровую грамотность и научиться самостоятельно распознавать уловки злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Курс состоит из 12 тематических блоков, которые подробно разбирают основные схемы обмана: фишинг, спуфинг, ИИ-фейки и др. После изучения материалов можно пройти итоговый тест для закрепления знаний. Программа разработана с учетом экспертизы сервиса «МТС Защитник», который активно используется в регионе.

По данным МТС, в 2025 г. в Камчатском крае с помощью сервиса «Защитник» было заблокировано более 10,3 млн мошеннических и спам-звонков, что на 15% больше, чем годом ранее. Пик активности пришелся на апрель и ноябрь. Несмотря на рост числа атак, системы защиты позволили сэкономить жителям края более четырех лет личного времени, которое не было потрачено на разговоры с мошенниками. Чаще всего злоумышленники атаковали финансово активных людей 35-44 лет и пенсионеров старше 65 лет, используя схемы с подменой номеров госорганов и предложениями о «выгодных» инвестициях.

«Злоумышленники становятся изощреннее, играя на доверии к официальным инстанциям или обещая быструю прибыль. Наш новый курс — это практический инструмент для самообороны в цифровом пространстве. Особенно он важен для старшего поколения и родителей, которые могут передать эти знания детям. В конечном счете, осведомленность пользователя — это самый надежный уровень защиты, который работает даже тогда, когда мошенник уже на проводе», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Курс «Кибербезопасность: гид против мошенников» доступен бесплатно и станет дополнением к существующим в регионе просветительским инициативам МТС, включая мастер-классы по цифровой безопасности.